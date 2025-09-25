Pixel 10: il primo smartphone Google ottimizzato sull’IA Gemini
Pixel 10, "il primo smartphone ottimizzato sull’IA di Google"
Home>Innovazione

Pixel 10, "il primo smartphone ottimizzato sull’IA di Google"

Il chip Tensor G5 consente di eseguire Gemini Nano direttamente sul dispositivo. Giovanni Bergamaschi spiega come l’intelligenza artificiale diventa il cuore dell’esperienza, dalla fotografia alla produttività
Ugo Barbàra
Il Pixel 10 di Google
Google - Il Pixel 10 di Google
google google-pixel pixel intelligenza-artficiale
di lettura

AGI - Con la serie Pixel 10, Google segna un passaggio chiave nella propria strategia mobile: per la prima volta uno smartphone è stato progettato e ottimizzato in larga parte attorno all’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda. Al centro c’è il nuovo chip Tensor G5 che permette di eseguire Gemini Nano direttamente sul dispositivo. L’obiettivo è rendere l’IA un elemento costante dell’esperienza quotidiana, dalla fotografia alla produttività, fino alla gestione delle attività più comuni, con maggiore rapidità e sicurezza grazie all’elaborazione locale dei dati.

ADV

Per approfondire filosofia e prospettive di questa nuova generazione, AGI ha intervistato Giovanni Bergamaschi, Country Lead devices & services di Google Italia.

ADV

Pixel 10 è la decima generazione di smartphone Google. Qual è la filosofia che guida questa nuova serie e quale ruolo gioca l’IA in questo percorso evolutivo?
Il nostro obiettivo è sempre stato aiutare le persone a fare di più e meglio, grazie alla tecnologia. Con Pixel 10 vogliamo trasformare lo smartphone in un vero alleato quotidiano, più semplice e personalizzato. Al centro c’è l’intelligenza artificiale: con il nuovo chip Google Tensor G5, che integra Gemini Nano, offriamo strumenti potenti e accessibili per generare idee, trovare informazioni e completare attività in modo rapido ed efficace.

Il nuovo chip Tensor G5 è stato progettato con Google DeepMind. In che modo questa combinazione rende l’IA più vicina alla vita quotidiana?
Tensor G5 è il cuore pulsante dell’AI sui Pixel. Permette di gestire esperienze complesse di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, con maggiore privacy e persino funzionalità offline. L’IA diventa un assistente proattivo che anticipa le esigenze delle persone e migliora creazioni e attività. Funzioni come Camera Coach o, nei modelli Pro, Pro Res Zoom, permettono di ottimizzare foto e video con risultati straordinari.

Il Pixel 10 di Google
Google - Il Pixel 10 di Google

Molte delle innovazioni riguardano la fotocamera. In che modo l’IA ridisegna il concetto stesso di fotografia mobile?
Nei nuovi Pixel, l’IA non si limita a scattare foto: ridefinisce la fotografia, trasformando lo smartphone in un assistente creativo. Con suggerimenti su angolazione, luce e modalità di scatto, ottenere immagini straordinarie diventa naturale. Pro Res Zoom arriva fino a 100x, Camera Coach guida la composizione, mentre Scatto Migliore e Aggiungimi – già apprezzate – garantiscono foto di gruppo perfette e inclusive.

L’IA è spesso associata a temi di privacy e sicurezza. Quali garanzie offrite agli utenti?
Grazie a Tensor G5 e Gemini Nano, molte elaborazioni avvengono direttamente sul dispositivo. Questo riduce la necessità di inviare dati ai server, con il pieno controllo all’utente. La sicurezza è rafforzata da hardware multi-livello – il core di sicurezza Tensor e il chip Titan M2 – e da protezioni software contro malware, phishing e spam. Vogliamo che l’IA sia potente, ma anche privata e sicura.

La gamma Pixel 10 Pro include un anno di abbonamento a Google AI Pro. Che valore porta agli utenti italiani?
Google AI Pro trasforma lo smartphone in una centrale di produttività e creatività. Con Gemini Pro integrato in Gmail, Documenti e Maps, si semplificano le attività quotidiane. Strumenti come NotebookLM aiutano a gestire le informazioni, mentre Imagen 4 e Veo 3 Fast permettono di generare immagini e video direttamente dal dispositivo. È un valore concreto per professionisti e creativi.

In un mercato competitivo, come si differenzia l’approccio “AI-first” di Google?
L’IA nei Pixel non è una funzione in più, ma il motore di ogni innovazione. Il Tensor G5 offre una TPU fino al 60% più potente per l’AI on-device e una CPU il 34% più veloce del Tensor G4. Funzioni come Gemini Live, traduzioni dal vivo e la rivoluzione fotografica distinguono Pixel 10 dalla concorrenza. Inoltre, l’AI si estende a tutto l’ecosistema: dai Pixel Watch 4 alle nuove Pixel Buds 2.

Guardando al futuro, Pixel 10 è un punto di arrivo o l’inizio di una nuova fase?
Pixel 10 è l’inizio di una nuova fase. Con Tensor G5 e Gemini Nano, l’AI è più rapida, sicura e sempre disponibile, anche offline. È un trampolino di lancio verso smartphone capaci di anticipare bisogni, rendere fotografia e video ancora più creativi e integrare in modo fluido l’intero ecosistema Pixel. I sette anni di aggiornamenti del sistema operativo confermano il nostro impegno a lungo termine.

ADV