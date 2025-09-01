Cosa succede alle piante coltivate tra i pannelli solari?

AGI - Una serie di studi condotti dai ricercatori della Cornell University sta testando come potrebbero crescere le colture se piantate tra file di pannelli solari in un parco di produzione di energia solare nello stato di New York. Acquisendo dati reali, i ricercatori potrebbero fornire informazioni importanti ad agricoltori e decisori politici, poiché coltivare colture tra file di pannelli solari per massimizzare il duplice utilizzo del suolo diventerà sempre più fondamentale, soprattutto perché i parchi solari su scala industriale di New York coprono circa 9.300 acri di terreno.
Nel primo di una serie di studi, pubblicato il 29 luglio sulla rivista Environmental Research Food Systems, i ricercatori della Cornell hanno testato un raccolto autunnale di ravanelli e radicchio del 2024, coltivato tra file di pannelli solari, che ha prodotto risultati utili sui limiti della semina autunnale. Quest’anno, il team di ricercatori sta proseguendo gli esperimenti piantando fragole, lamponi, grano invernale, soia, zucchine, peperoni, bietole e fagioli secchi, a partire dalla primavera, con risultati iniziali promettenti.
"New York ha una tradizione agricola estremamente forte e lo sviluppo dell'energia solare su terreni agricoli riconvertiti dovrà adattarsi alle esigenze degli agricoltori", ha affermato Matt Sturchio, ricercatore post-dottorato presso il Dipartimento di risorse naturali e ambiente del College of Agriculture and Life Sciences (CALS). "Dobbiamo essere in grado di trovare soluzioni che co-localizzino o trovino le sinergie più efficienti nell'uso del territorio per lo sviluppo dell'energia solare, ed è per questo che stiamo portando avanti questo lavoro". Mentre nel sud-ovest e nel Midwest le colture vengono coltivate con successo negli impianti solari, New York deve far fronte a una stagione di crescita breve, alla scarsa luce solare e all'ombra dei pannelli solari.
Le verdure prescelte
Nello studio attuale, i ravanelli, una radice, e il radicchio, una coltura a foglia, sono stati piantati nello spazio di circa 6 metri che si trova tra le file di pannelli solari in un parco solare vicino ad Albany, di proprietà e gestito da Greenbacker. I ricercatori hanno scoperto che la riduzione della luce solare causata dall'ombra del mattino presto e del tardo pomeriggio ha stentato la crescita delle colture autunnali, in particolare dei ravanelli. Non solo la luce solare è stata ridotta nelle colture sperimentali, ma anche la temperatura delle foglie, il che ha portato a un minore accumulo di carbonio, o biomassa.
La variazione della biomassa è stata particolarmente pronunciata nei ravanelli, a causa di un calo della produzione sotterranea, poiché le piante hanno assegnato più risorse alle foglie che raccolgono la luce solare e scambiano gas, ha affermato Sturchio.
"L'ambiente ha limitato la capacità di queste colture di produrre la stessa resa dell'ambiente di controllo", ha affermato Sturchio. "Se la crescita delle colture autunnali – ha aggiunto Toni DiTommaso, professore presso la School of Integrative Plant Science Soil and Crop Section del CALS – tra i pannelli solari subisce un certo ritardo, potrebbe significare che dovremmo piantare un po' prima e pianificare un raccolto più tardi, il che potrebbe non essere un male, perché distanzia i tempi di raccolta".
Il progetto, incentrato su New York, mira a valutare cosa potrebbe essere fattibile negli attuali parchi solari che non sono stati concepiti per un duplice utilizzo. In Europa, i gestori di parchi solari stanno iniziando a orientare i pannelli in modo che siano paralleli ai raggi solari, anziché perpendicolari. Aumentare la luce solare, anche solo per un'ora in più al giorno, potrebbe modificare la perdita di biomassa rilevata dallo studio, ha affermato. Un'altra possibile soluzione è quella di distanziare i pannelli in modo che le macchine possano passarci attraverso.