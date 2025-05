La Gen X non molla i social e conquista anche TikTok

Benedetta Rossi, classe 1972, è una delle food creator più seguite in Italia con 5,2 milioni di follower su Instagram. I suoi contenuti genuini e familiari, basati su ricette casalinghe, piacciono soprattutto alle donne tra i 25 e i 44 anni, che rappresentano oltre il 64% del suo pubblico. La sua comunicazione rassicurante e il percorso autentico l’hanno resa un punto di riferimento anche per brand e editoria.

Cristina Fogazzi, 51 anni, nota come Estetista Cinica, ha superato un milione di follower grazie a uno stile ironico e diretto. La sua community è composta per il 96% da donne, in particolare tra i 25 e i 34 anni (46,1%) e tra i 18 e i 24 (27,7%). A differenza di molti creator Gen Z, Fogazzi ha costruito un vero impero imprenditoriale, con una propria linea di prodotti e collaborazioni di alto livello nel settore beauty.