Perché l'iPhone precipitato dall'aereo Alaska non si è distrutto

AGI - Nelle ore successive all'impressionante incidente a un Boeing dell'Alaska Airlines due domande rimbalzavano online e nella testa dei lettori. La prima era come è stato possibile che l'aereo abbia perso un portellone e la seconda come ha fatto uno smartphone a sopravvivere a un volo di quasi cinquemila metri.

Oltre al portellone, ritrovato nel giardino di una casa di Portland, i 'cacciatori di rottami' allertati dalle autorità hanno anche recuperato un iPhone che era stato letteralmente strappato dalle mani del proprietario quando la cabina si era depressurizzata. Era praticamente intatto e sullo schermo integro era ben visibile una ricevuta di pagamento per eccesso di bagaglio emessa dalla compagnia aerea.

Un mega-spot per Apple, visto che il telefono in causa è un iPhone, ma gli esperti consultati da Usa Today e dal Washington Post per spiegare il fenomeno hanno come prima cosa escluso che lo smartphone sia sopravvissuto perché prodotto dalla casa di Cupertino. Non è stata una questione di 'fisico', ma di fisica.

David Rakestraw, scienziato del Lawrence Livermore National Laboratory in California, è un esperto di test di caduta e secondo lui sono tre i fattori che hanno giocato a favore del telefono 'miracolato'. In primo luogo, i produttori hanno lavorato per rendere i telefoni più resistenti, dato il numero di cadute che subiscono, seppure da distanze molto inferiori. Anche le custodie telefono e le protezioni per lo schermo fanno la loro parte e infine, il luogo su cui è atterrato potrebbe aver fatto la differenza.

Lo smartphone è stato trovato lungo una strada, sotto un cespuglio. Quando qualcosa in movimento viene lasciato cadere, ha quantità di moto: massa moltiplicata per velocità, ha detto Rakestraw. Ciò che conta è quando l'oggetto si ferma e cosa lo ferma. Basti pensare al paragone tra colpire un muro di mattoni e cadere su un cuscino. Il cuscino rallenta l'impatto per un periodo di tempo più lungo rispetto al muro di mattoni. È il motivo per cui le auto sono dotate di airbag: per assorbire la forza rallentando l'impatto. È anche il motivo per cui i circuiti di gara sono dotati di barriere SAFER (Steel and Foam Energy Reduction) per proteggere i conducenti: assorbendo e riducendo l'energia quando un'auto da corsa colpisce un muro.

Le custodie dei telefoni sono fatte di materiale che si flette, hanno cioè la "capacità di scricchiolare un po'".

Il telefono volato via dall'aereo avrebbe sicuramente raggiunto la velocità terminale all’inizio della sua caduta, ha detto Lou Bloomfield, professore emerito di fisica presso l’Università della Virginia. Ciò significa che la sua velocità verso il basso è aumentata fino a quando la forza verso l'alto della resistenza dell'aria, nota anche come resistenza, "ha bilanciato la forza di gravità verso il basso (il peso del device) in modo che ha smesso di accelerare verso il basso e ha semplicemente proceduto per inerzia a una velocità costante".

In sostanza, la velocità alla quale cadeva “non era poi così alta – probabilmente circa 160 chilometri l'ora e forse ancora meno" e comunque "non così veloce da non poter tollerare un impatto con un prato soffice."

Un fattore chiave è il punto in cui la resistenza del telefono avrebbe fallito. Se fosse caduto solo pochi metri di lato e avesse colpito la strada invece che i cespugli, la storia sarebbe stata diversa, ha detto Rakestraw. È probabile che il telefono sia rimbalzato tra i rami mentre cadeva, assorbendo ulteriormente l'impatto della caduta prima di colpire il suolo, ha aggiunto.

Sebbene gli schermi degli smartphone siano diventati molto più resistenti nel corso degli anni, la sopravvivenza di questo telefono è quindi molto probabilmente dovuta alla fisica.

“La risposta fondamentale è la resistenza dell’aria”, ha confermato Duncan Watts, ricercatore dell’Istituto di astrofisica teorica dell’Università di Oslo. "Penso che la cosa controintuitiva qui sia che un telefono che cade dal cielo non finisca per muoversi così velocemente a causa della resistenza dell'aria."

Qualsiasi oggetto che cade verso la Terra raggiungerà un punto, noto come velocità terminale, dove la forza di gravità non potrà più accelerarlo a causa della resistenza dell'aria. "Se il telefono cade con lo schermo rivolto verso terra, ossia 'di piatto' c'è molta resistenza, ma se cade in verticale ce n'è un po' meno", ha detto Watts. La velocità terminale di un iPhone con lo schermo rivolto verso il basso, secondo Watts, sarebbe di circa 50 chilometri orari. "Più grande è lo smartphone, minore è la velocità terminale", ha detto. "La velocità massima di 160 chilometri l'ora sarebbe raggiunta solo se cadesse 'in verticale', ossia con lo schermo perpendicolare al suolo".

Il paradosso sottolineato da Watts è che un telefono che cade da una tasca colpisce il suolo a circa 16 chilometri l'ora, mentre uno precipita da un aereo probabilmente raggiunge solo 80 chilometri l'ora. L'erba o il fogliame su cui è caduto hanno fatto il resto.