Boeing: altri guai per il Max, si stacca il portellone

AGI - Non finiscono i guai per il Boeing 737 Max, l'aereo 'maledetto' che nel 2018 e nel 2019 si schiantò due volte, in Indonesia e in Etiopia causando centinaia di morti. L'ultima grande paura ieri, fortunatamente finita bene e senza vittime, su una tratta di Alaska Airlines da Portland, Oregon, a Ontario, in California.

Un incubo per i 174 passeggeri e 6 membri a bordo quando, sei minuti dopo il decollo, si è staccato il portellone di emergenza e parte della parete del velivolo, come documentato da alcune foto postate sui social. L'aeromobile è tornato verso lo scalo originario volando per 20 minuti complessivamente, come mostrano i tracciati del sito Flightradar24.

Il fatto che l'incidente si sia verificato subito dopo il decollo ha scongiurato conseguenze peggiori: i passeggeri in quel momento avevano ancora le cinture allacciate e nessuno era seduto nel sedile vicino al portellone. Tutti, ha fatto sapere la linea aerea, "sono atterrati in sicurezza". Alaska Airlines ha annunciato comunque che metterà "temporaneamente" a terra tutti i 65 suoi aerei Boeing 737 Max 9 per condurre ispezioni.

"Ogni aereo sarà rimesso in servizio solo dopo il completamento della manutenzione completa e delle ispezioni di sicurezza" ha dichiarato il ceo di Alaska Airlines, Ben Minicucci.

Il Max era rimasto a terra nel marzo 2019 dopo l'ultimo incidente dell'Ethiopian Airlines. Per volare di nuovo, ogni aereo di quel modello subì modifiche significative, anche se i cambiamenti non sarebbero stati visibili dall'esterno e i passeggeri non avrebbero notato alcuna differenza. Ma solo il mese scorso Boeing aveva raccomandato alle compagnie di ispezionare gli aerei 737 Max più recenti.

"Per garantire la massima sicurezza, stiamo consigliando alle compagnie aeree di esaminare i loro aerei 737 Max e di segnalare eventuali irregolarità. Abbiamo informato la Faa e i nostri clienti e continueremo a comunicare con loro sulla situazione in corso". La Cnn ha riportato alcune testimonianze di passeggeri del volo.

Evan Smith era seduto almeno sei file davanti alla sezione in cui è avvenuto l'incidente. "C'è stato un forte scoppio verso la parte posteriore dell'aereo e un sibilo e tutte le maschere sono cadute", ha detto Smith. Emma Vu, un altro passeggero, dormiva sul suo sedile e si è svegliata con la sensazione di cadere e di vedere le maschere di emergenza cadere.

Vu ha detto di aver mandato un messaggio ai suoi genitori con la parola in codice per le emergenze per informarli dell'incidente. "Non ho mai dovuto usarlo prima, ma sapevo che questo era il momento giusto", ha detto Vu.

Via social, il National transportation safety board e la Faa hanno scritto che stanno indagando e che pubblicheranno gli aggiornamenti "non appena saranno disponibili". Lo stesso farà anche il costruttore, Boeing.

Il sito specializzato The Air Current ha intanto fatto sapere, citando fonti a conoscenza della questione, che l'aereo aveva mostrato il 4 gennaio "indicazioni di problemi di pressurizzazione".