Samsung ha presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli

AGI - Samsung ha presentato in grande stile a Seul la sua nuova famiglia di smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, che incorporano cerniere nuove, più resistenti e che li rendono più leggeri e compatti per cercare di mantenere la sua leadership in un segmento sempre più competitivo.

La nuova cerniera ("Flex hinge") consente ai dispositivi, che saranno disponibili in mercati selezionati dall'11 agosto, di chiudersi completamente, a differenza delle precedenti serie Z Flip e Z Fold.

Questo miglioramento del design consente una finitura esterna più fluida e, soprattutto, alleggerisce i device rispetto al peso eccessivo delle serie precedenti che sembrava scoraggiare molti utenti.

Sebbene lo Z Flip5 condivida l'hardware del suo predecessore (processore Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria, schermo interno da 7,6 pollici ed esterno da 6,2 pollici), il telefono è ora 10 grammi più leggeri e 2-3 millimetri più sottile.

Il fratello in formato "shell", lo Z Fold5, presenta un design esterno molto rinnovato: lo schermo esterno è quasi quattro volte quello dello Z Fold 4, e consente all'utente di utilizzare ed eseguire molte funzioni senza aprire il telefono.

Sebbene domini praticamente l'80% del mercato dei pieghevoli, Samsung, che ritiene che questa sia la direzione naturale del mercato, punta a far sì che la metà delle sue vendite entro il 2025 sia in questo formato.

E lo fa in un anno in cui Google e Motorola hanno lanciato i loro primi dispositivi -rispettivamente Pixel Fold e Razr+- per competere in questo segmento.

Lo schermo principale è dotato di uno strato antiurto e un retro dal design rinnovato che conferiscono una maggiore solidità al display, insieme con la certificazione IPX8, alle scocche in Armor Aluminum e al Corning Gorilla Glass Victus2 della Flex Window e del retro.

Da chiuso è possibile accedere velocemente e agevolmente alle previsioni meteo, le riproduzioni musicali , controllare le notifiche e accedere alle Impostazioni rapide per Wi-Fi o Bluetooth. Senza nemmeno dover aprire il dispositivo si può scorrere la cronologia delle chiamate per richiamare quelle perse e rispondere ai messaggi utilizzando la funzionalità Risposta rapida tramite una tastiera QWERTY completa e avendo la piena visibilità dello storico delle chat. Scorrendo velocemente verso l’alto sullo schermo, si accede a Samsung Wallet per pagare in mobilità, accedere a carte fedeltà e coupon, carte d’imbarco, chiavi digitali e certificazioni sanitarie.

Galaxy Watch

Galaxy Z Flip5 aggiunge miglioramenti dell’IA alla potente esperienza fotografica. Le funzionalità Nightography migliorate ottimizzano le immagini e i video in presenza di luce ambientale. L’algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’IA corregge qualsiasi rumore visivo che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità. Lo zoom digitale è un 10X.

Il Fold è pensato per trasformare la produttività quotidiana attraverso l’esperienza Multischermo e App Continuity, La S Pen Fold Edition introdotta nella terza generazione di pieghevoli nel 2021, è stata perfezionata in modo da offrire su Galaxy Z Fold5 un’esperienza di scrittura quanto più naturale.

Con la barra delle applicazioni si può passare rapidamente tra le app utilizzate più spesso. Ora fino a quattro applicazioni recenti sono pronte per essere aperte per lavorare. La funzionalità trascina e rilascia a due mani, basta toccare e tenere premuta un’immagine nella Galleria con un dito e con un altro aprire l’app Samsung Notes per trascinare e rilasciare l’immagine.

Lo schermo principale è da 7,6 pollici ha una luminosità di picco incrementata di oltre il 30%, fino a raggiungere 1750 nit per migliorare l'esperienza di visione all’aperto anche in caso di luce solare intensa.

Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 saranno disponibili a partire dall’11 agosto. Galaxy Z Flip5 a un prezzo da 1.250 euro (versione da 256GB) a 1.370 ( versione da 512GB). Il Fold sarà disponibile a 2.000 euro (nella versione da 256GB) fino a 2.340 euro (versione da 1TB).

Samsung ha presentato anche i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic e la nuova serie di tablet Galaxy Tab S9.