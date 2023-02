L'arena degli smartphone pieghevoli si fa sempre più affollata

AGI - L'avevamo detto: la prossima sfida nel mondo della telefonia è a colpi di pieghevoli e l'uscita sul mercato a breve distanza dei flip di Samsung e di Oppo era solo un assaggio della battaglia prossima ventura, alla quale ora si unisce anche un altro brand di rilievo: Honor.

Al Mobile World Congress 2023 la casa cinese nata come spin-off di Huawei e diventata indipendente dopo il ban di Google, ha presentato il suo pieghevole. Non si tratta di una novità ma di un debutto, perché il Magic Vs è già disponibile in patria, e quello al MWC segna la volontà dell'azienda di riprendersi la scena sul mercato europeo, in cui nel 2019 occupava un posto di tutto rispetto.

Fold vs Flip

Honor si distingue dalle altre case perché punta tutte le proprie carte su un fold invece che su un flip. Magic5 Pro, cioè, si apre a libretto e non a conchiglia e si offre quindi come strumento per un utilizzo professionale. Spesso 12,9 mm (quando è ripiegato) e pesante 267 grammi è dotato di una batteria da 5000 mAh, la più capiente tra gli smartphone pieghevoli di peso inferiore a 270 g oggi disponibili.

A contribuire alla leggerezza è la cerniera senza ingranaggi realizzata con la fusione in un unico pezzo. Il risultato è che il numero di componenti strutturali scende dai 92 della precedente generazione a soli 4. La cerniera è in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, il che equivale a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno in linea con gli altri smartphone pieghevoli in formato flip.

Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici 21:9 che occupa il 90% del corpo. Quando è aperto offre un'esperienza simile a quella di un tablet, grazie a un display interno da 7,9 pollici con dimmerazione dinamica e altre soluzioni per ridurre gli effetti dell'affaticamento degli occhi.

L'ambizione è di non rinunciare alle prestazioni del comparto fotografico e per questo la tripla fotocamera posteriore comprende una fotocamera principale IMX800 da 54MP, una fotocamera principale Ultra-Wide & Macro da 50MP e una fotocamera con zoom ottico 3X da 8MP.

Il 'motore' è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con soluzioni personalizzate per garantire una maggiore durata della batteria. Il sistema operativo è l'ultima versione di MagicOS 7.1 basata su Android 13.

Non solo pieghevole

A Barcellona Honor ha dato vita alla sua strategia dual-flagship per il lancio contemporaneo di due top di gamma e ha annunciato la disponibilità anche del Magic5, lo smartphone tradizionale dal quale si aspetta di fare i numeri migliori

"Magic5 Pro e HONOR Magic Vs, spingono i parametri di riferimento del settore in ogni aspetto dell'esperienza d'uso degli smartphone, in linea con la nostra visione di consentire un approccio alla vita smart per tutti" ha detto George Zhao, ceo di Honor. In buona sostanza progressi in termini di design, display, fotografia e prestazioni, indispensabili per giustificare un prezzo di vendita allineato a quello dei flagship di competitor con una presenza sul mercato più consolidata.

Il design

Magic5 Pro introduce il sistema Star Wheel Triple Camera, un omaggio ad Antoni Gaudì, caratterizzato da cornici simmetriche a doppia curvatura ultra strette su entrambi i lati ispirate alle curve che si trovano nell'architettura moderna con l'ambizione di combinare arte e tecnologia.

Il display e la fotocamera

Il display Ltpo da 6,81 pollici vanta uno schermo flottante quad-curvo con tecnologia di miglioramento della luminosità del display e chipset per migliorare la qualità visiva delle immagini in movimento che garantisce, ad esempio, una frequenza di fotogrammi più elevata con un consumo energetico inferiore.

Per alleviare l'affaticamento degli occhi e ridurre i disturbi del sonno, Magic5 Pro vanta una bassa emissione di luce blu e la funzione Dynamic Dimming che simula la luce naturale . Altre caratteristiche innovative per il comfort visivo sono il Circadian Night Display per migliorare la qualità del sonno e il display LTPO per ridurre al minimo lo sfarfallio dello schermo.

Come sempre il confronto si gioca soprattutto sul sistema di fotocamere e già con il modello precedente Honor ci aveva abituato a performance di livello. È dotato di una tripla fotocamera principale che comprende una fotocamera grandangolare da 50MP, una fotocamera ultra larga da 50MP e un teleobiettivo da 50MP. Un algoritmo ottico computazionale integra la fotocamera, migliora la nitidezza delle immagini con uno zoom da 3,5x a 100x.

La sicurezza e la privacy

Magic5 Pro è dotato di un sistema di sicurezza sviluppato in collaborazione con Qualcomm, che offre una protezione a livello hardware per i dati degli utenti e di un chipset per le password, i dati biometrici come l'ID del volto e le impronte digitali.

L'inteligenza artificiale interviene per evitare la dispersione del suono nelle telefonate private e permettere anche a chi si trova in un ambiente affollato ma silenzioso come un ascensore, che le persone vicine non possano percepire chiaramente la voce del chiamante.

L'energia

Come il comparto fotografico, anche quello energetico resta una discriminante: Magic5 Pro offre un supporto di ricarica a 66W con il cavo e e 50W Wireless ed è dotato di una batteria da 5100 mAh. Anche la versione Lite di Magic5 monta una batteria di lunga durata, un display curvo oled da 6,67 pollici e un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G.