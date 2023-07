Il primo talk show sul metaverso

AGI - Un realistico talk show televisivo ambientato nel metaverso alla David Letterman Show, dove gli ospiti, tra i più importanti decision makers del mercato audiovisivo e tecnologico, faranno il loro ingresso nella realtà virtuale con i loro avatar e verranno intervistati da Valentina Ariete ed Antonio Cuomo di Movieplayer.it.

Il progetto Movie Meta Trade verrà lanciato nel mercato in autunno ed avrà periodicità mensile; ogni puntata della rubrica sarà poi disponibile anche on demand. Il format prevede una o più interviste incentrate sui temi caldi più discussi al momento, sui nuovi trend o sulle iniziative più rilevanti in arrivo o ancora in via di definizione.

“Un talk show di successo nel metaverso che combina temi interessanti, ospiti di alto valore, interazione e tecnologia avanzata.”

L'ambiente virtuale che ospiterà Movie Meta Trade sarà interamente creato da Eldorado Agency, grazie alla piattaforma Spatial la quale permette una fruizione di spazi virtuali 3d da device desktop, mobile e visori vr: in questo modo, gli intervistatori e gli ospiti saranno in grado di interagire in un ambiente virtuale realistico, senza l'utilizzo di uno studio televisivo tradizionale.

Gli ospiti avranno anche la possibilità di mostrare contenuti multimediali di vario tipo e interagire con il pubblico selezionato per la diretta live. Eldorado Agency è una società specializzata nella consulenza e nella progettazione di soluzioni web 3, tra cui blockchain, metaversi, NFT e intelligenza artificiale.

Grazie a questa collaborazione Movie Meta Trade potrà contare su un ambiente virtuale innovativo e all'avanguardia, che offrirà agli utenti un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Come cambia il prodotto audiovisivo

“L’obiettivo che perseguiamo – spiega Manuela Cacciamani, Presidente dell’Unione Editori e Creators digitali di ANICA - è quello di promuovere l’industria dei contenuti digitali nell’audiovisivo, codificare i nuovi mestieri, cooperare con scuole e università per la formazione di nuove figure professionali e diventare un riferimento per le istituzioni nel comparto dell’innovazione. Per questo sono orgogliosa che il primo talk show in onda sul metaverso sia realizzato da nostri associati. E’ la dimostrazione che l’intuizione del Presidente Rutelli di creare una rete di imprese del settore digitale sia assolutamente lungimirante”.



"Movie Meta Trade nasce come format innovativo", ha dichiarato Fabrizio Marchetti direttore marketing di Netaddiction per l'industry audiovisiva "volto ad avvicinare la proposta editoriale verticale sull'intrattenimento di Netaddiction, il settore del cinema e delle piattaforme streaming, all'incessante sviluppo tecnologico di soluzioni web 3 che andranno a plasmare le nostre esperienze cognitive nei prossimi cinque-dieci anni".



"Movie Meta Trade rappresenterà un'esperienza immersiva unica per gli utenti ed al contempo un'occasione per l'industria cinematografica di presidiare palcoscenici ancora inesplorati che richiedono nuove modalità e nuovi registri comunicativi. Il mondo del cinema ha con Movie Meta Trade l'opportunità di rivolgersi al pubblico, in un modo in cui nessuno ha mai fatto prima in Italia", conclude Fabio Massimo Cocaina, Ceo & Co-founder Eldorado Agency.