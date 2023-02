Samsung scommette su uno smartphone da oltre mille euro

AGI - Il mercato degli smartphone ha subito una decisa contrazione, ma il segmento dei flagship - i telefoni, per intenderci, che vanno da 800 a oltre mille euro – è in continua crescita. Per cui se in termini di volume le vendite sono diminuite, in termini di valore la situazione non è così drammatica.

Solo questa convinzione può essere dietro la decisione di Samsung di lanciare l’edizione 2023 dei suoi Galaxy (nella versione standard, Plus e Ultra) a prezzi che vanno da 979 a 1.900 euro.

A vederlo, il Galaxy S23 cambia poco rispetto al modello precedente: all’aspetto risulta più squadrato – un elemento che gioca a favore dell’utilizzo della S Pen, l’atout della versione Ultra – e meno pesante, ma la vera rivoluzione è nel ‘cuore’, quel processore Snapdragon che Qualcomm ha ottimizzato per Samsung. Rinnovato – ovviamente – anche il comparto fotografico con il nuovo sensore da 200 megapixel la funzione Nightography perfezionata.

La nuova generazione di Galaxy S punta a migliorare l’esperienza del gaming, ma anche quella professionale.

Sul fronte della fotografia, Nightography ottimizza foto e video riducendo il rumore visivo che rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità grazie a un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’Intelligenza artificiale e in grado di esaltare i dettagli dell’oggetto e i toni cromatici.

Il nuovo sensore 200MP che monta la versione Ultra (e che funziona solo senza zoom) sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione. Considerato il ruolo sempre più significativo delle fotocamere per selfie la serie S23 introduce l’autofocus rapido e la fotocamera Super HDR per selfie, che segna il passaggio da 30 fps a 60 fps per immagini frontali e video più nitidi.

Non mancano ammennicoli come l’app Expert RAW per riprendere immagini in stile reflex e di modificarle in RAW e JPEG o le impostazioni Astrofoto per fotografare il cielo stellato (a condizione di avere un cavalletto e un po’ di pazienza).

Resta ancora da capire quanti gamer usino lo smartphone per sfidarsi, ma Samsung e Qualcomm hanno ottimizzato l'esperienza con Snapdragon 8 Gen 2, una piattaforma particolarmente potente ed efficiente insieme con una capacità di elaborazione di circa il 30% in più rispetto alla serie S22.

Per garantire la sicurezza, Knox Vault, introdotta per la prima volta sulla serie Galaxy S21, protegge i dati critici sulla serie Galaxy S23 isolandoli dal resto del dispositivo, sistema operativo compreso, per garantire maggiore protezione da eventuali vulnerabilità.