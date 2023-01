Le innovazioni che non ti aspetti presentate al Ces di Las Vegas 

AGI - "Le persone russano perché le vie respiratorie sono chiuse e questo cuscino cerca di aprirle girando la testa". È uno dei dispositivi premiati nella categoria salute e benessere al Ces 2023, la più grande fiera di elettronica al mondo, palcoscenico dove all'inizio d’ogni anno vengono esposte le invenzioni più innovative del pianeta, in corso in questi giorni a Las Vegas.

Un altro riconoscimento è andato al software che utilizza l’intelligenza artificiale per identificare un cane dal naso. Si calcola infatti che solo in Spagna nel 2020 siano stati persi o abbandonati 162.000 cani e 124.000 gatti. Da qui l’esigenza. Ma non è l’unica innovazione per gli animali: c’è Bird Buddy, una mangiatoia intelligente per uccelli che registra ogni volta che uno di loro vi si posa sopra. Inoltre, utilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere più di 1.000 specie, motivo per cui i suoi creatori lo paragonano a Pokemon Go, sottolinea il Paìs.

Linklet è un archetto da collo che ha una fotocamera grandangolare a un'estremità e cinque microfoni e quando l'utente lo indossa, altre persone possono visualizzare la stessa cosa in tempo reale tramite una videochiamata. Il tutto mantenendo le mani libere. Questo può essere utile, ad esempio, per impartire lezioni di cucina online, mostrare a qualcuno come riparare un dispositivo o registrare durante le visite turistiche. Il dispositivo è stato premiato nella categoria tecnologia “indossabile”.

Assieme sono stati anche premiati un cerotto che si attacca al petto e monitora la temperatura corporea, un dispositivo per misurare la frequenza cardiaca, la respirazione e l’attività dei cani e un braccialetto chiamato Myeli che consente di inviare un avviso e la posizione ai contatti d’emergenza se ci si trova in pericolo. VideoWindoW trasforma invece intere facciate di vetro in enormi schermi trasparenti che possono riprodurre registrazioni. Queste finestre, progettate per essere installate negli aeroporti, ad esempio, possono anche controllare l'abbagliamento.

Infine è stato premiato un gigantesco robot che utilizza l'apprendimento automatico per differenziare le piante dalle erbacce e spruzzare quest'ultime con erbicida. Questa macchina, chiamata See & Spray e premiata nella categoria robotica, promette di ridurre l'uso di erbicidi fino all'80%.