Cosa fanno gli italiani con gli elettrodomestici connessi

AGI - Per 8 utenti su 10 avere a che fare con elettrodomestici connessi vuol dire soprattutto gestire la lavatrice o l’asciugatrice tramite app. “I cicli più usati? Non solo il rapido, anche l’eco e quelli dedicati all’igienizzazione. In crescita anche i programmi utilizzati per scarpe e piumini”.

È quanto emerge dai dati di Haier Europe, divisione europea della multinazionale cinese degli elettrodomestici. La compagnia ha sviluppato una piattaforma (5 milioni gli utenti dichiarati) in cui l’app hOn, funziona da guida per gli elettrodomestici dei marchi del gruppo (Candy, Haier e Hoover).

Tra le funzioni smart preferite dagli utenti c’è anche quella dedicata “al check up dei propri elettrodomestici, per monitorare e ricevere notifiche in merito alla necessità di piccole attività di manutenzione”.

Secondo i dati di Haier Europe è la Polonia la nazione più smart in fatto di elettrodomestici connessi. Seguono Spagna, Repubblica Ceca, Francia e UK. L’Italia in sesta posizione, anche se con un pubblico di utenti in crescita. Germania, Grecia e Portogallo chiudono la classifica.

Avere elettrodomestici connessi vuol dire ordinare i programmi di lavaggio per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie in base a parametri che hanno impatto sulla riduzione dei consumi. Oppure avere una cappa che comunica con il piano cottura regolando la potenza di conseguenza, limitando odori, rumore e, soprattutto, inutili consumi.

Oppure ancora avere l’asciugatrice che si sincronizza con la lavatrice, impostando automaticamente il programma e la durata ottimale sulla base di cosa e quanto si è lavato, riducendo drasticamente i tempi di asciugatura.

In cucina le funzioni smart consigliano ricette che ottimizzano la spesa disponibile rispetto alle date di scadenza, gestiscono la temperatura del frigo secondo le reali esigenze dei prodotti introdotti e del meteo giornaliero, in modo da mantenerne la freschezza più a lungo ed evitare sprechi. Fino ad arrivare alla gestione da remoto dei condizionatori, attivabile anche dagli smart speaker più diffusi.