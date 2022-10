Apple ha presentato il nuovo iPad Pro con il chip M2

AGI - Un nuovo iPad riprogettato e una versione Pro con chip M2. Dopo i rumors delle scorse settimane e un tweet di poche ore fa di Tim Cook (The possibilities are endless. #TakeNote, aveva postato) Apple ha lanciato oggi la nuova linea dei suoi tablet.

Il nuovo iPad Pro si presenta con fotocamere pro, Face ID, Thunderbolt, un sistema audio a quattro altoparlanti. Tra le novità anche la nuova esperienza d’uso della Apple Pencil, hover, che permette di trasformare lo strumento in una sorta di mouse. In evidenza, adatte ai flussi di lavoro professionali, le nuove funzioni di iPadOS 16, tra cui Stage Manager, e il supporto per monitor esterni.

Tecnicamente il chip M2 ha una CPU 8-core fino al 15% più veloce rispetto a quella del chip M1 e introduce miglioramenti sia nei performance core che negli efficiency core. Inoltre, la GPU 10-core offre prestazioni grafiche fino al 35% più scattanti. Insieme a CPU e GPU, il Neural Engine 16-core può elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1, rendendo iPad Pro ancora più potente quando impegnato in operazioni di machine learning.

Il chip M2 offre inoltre 100 GBps di banda di memoria unificata, il 50% in più rispetto al chip M1, e supporta fino a 16GB di veloce memoria unificata, per lavorare in modo ancora più fluido con più app alla volta e con file pesanti.

Poi, la funzione hover di Apple Pencil di seconda generazione permette agli utenti di avere una modalità d’interazione nuova. Apple Pencil viene rilevata già quando si trova a 12 mm dal display, permettendo di vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato.

Questo permette all’utente di fare sketch o illustrazioni con una precisione maggiore. Per esempio, con la funzione “Scrivi a mano” i campi di testo si ingrandiscono in automatico quando si avvicina Apple Pencil allo schermo e la conversione della scrittura a mano in testo digitato è ancora più veloce. Anche le app di terze parti possono sfruttare questa nuova funzione, aprendo la strada a modi completamente nuovi di annotare e disegnare.

“La nuova generazione di iPad Pro ridefinisce i confini di ciò che è possibile fare con iPad, rendendo ancora più versatile, potente e portatile la migliore esperienza iPad - ha spiegato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple - grazie alla potenza del chip Apple M2, il nuovo iPad Pro offre prestazioni incredibili e le tecnologie più avanzate di sempre, fra cui un’esperienza hover di livello superiore per Apple Pencil, registrazione video ProRes, connettività wireless ultraveloce e potenti funzioni di iPadOS 16”.

Il nuovo iPad Pro è disponibile nelle versioni da 11 pollici e 12,9 pollici, in argento e grigio siderale con 128, 256, 512 gb, 1 o 2 terabyte di spazio di archiviazione. Si parte da 1.069 euro per l'11 pollici in solo Wi-Fi per arrivare ai 3.044 euro per il 12,9 pollici con 2 terabyte di memoria e supporto alla rete cellulare.

Cupertino ha aggiornato anche iPad. La nuova versione del tablet si presenta con un display Liquid Retina da 10,9". Grazie al chip A14 Bionic, il nuovo iPad è accreditato di prestazioni più veloci, “garantendo - fa sapere la compagnia - sempre un giorno intero in termini di durata della batteria”.

Il sistema di fotocamere aggiornato comprende una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo posizionata sul lato più lungo di iPad e una fotocamera posteriore da 12MP per foto e video 4K. Il tablet ha una porta USB-C e il Wi-Fi 6. I modelli con connettività cellulare supportano le reti 5G ultraveloci. “Siamo davvero entusiasti di introdurre l'iPad completamente riprogettato nella nostra linea iPad più avanzata di sempre - ha precisato sempre Greg Joswiak - Con un ampio display Liquid Retina da 10,9", il potente chip A14 Bionic, la prima fotocamera frontale sul lato orizzontale, connettività wireless veloce, USB-C e supporto per accessori incredibili come la nuova Magic Keyboard Folio, il nuovo iPad offre ancora più benefici, maggiore versatilità ed è semplicemente più divertente”.