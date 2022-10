Google svela i nuovi Pixel e il suo primo smartwatch

AGI - Anticipati per la prima volta durante l’evento per sviluppatori a maggio, Google, la controllata di Alphabet, ha presentato a New York i telefoni Pixel 7 e Pixel 7 Pro e Pixel Watch, il primo smartwatch di Mountain View.

Nel corso della presentazione Google ha alzato il velo sul Pixel Tablet: 2023, data probabile del lancio. Tra i pochi dettagli è emerso che sarà equipaggiato con il chip di casa Google Tensor G2 e che avrà una base magnetica opzionale con cui diventa uno smart speaker.



Con il Pixel Watch, Big G lancia la sfida all’Apple Watch. Più costoso di 100 dollari del modello più economico di Cupertino e dedicato solamente agli utenti Android, l’orologio intelligente di Mountain View incorpora le funzionalità di monitoraggio della salute di Fitbit, società che Google ha acquisito per circa 2,1 miliardi di dollari.

Si può utilizzare Fitbit sull’orologio per tenere traccia degli allenamenti, di quanto bene si è dormito, dei passi compiuti e altro ancora. Chi ha già utilizzato Fitbit, vedrà i dati sincronizzati direttamente con l’app sul telefono.

Pixel Watch include anche un abbonamento premium Fitbit di sei mesi. Il servizio include l’accesso a oltre 200 allenamenti, offre informazioni su come sono cambiate le tendenze del sonno e della frequenza cardiaca nel tempo e altro ancora.

Come l’Apple Watch, ha anche funzioni di smartwatch. Gestisce il software Wear OS dell’azienda, che consente di scaricare app dal Google Play Store. E si collega ai prodotti Google come Wallet, Gmail, Calendar e Google Home.

Pixel 7 ha uno schermo da 6,3 pollici più luminoso del 25% rispetto al modello dell’anno scorso (ma più piccolo, il Pixel 6 ha uno schermo di 6,4 pollici) per una migliore visibilità all’aperto. Verrà offerto con 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione, il che è sufficiente per la maggior parte delle persone, anche se le persone che hanno bisogno di più spazio per salvare file di grandi dimensioni come i video dovrebbero considerare Pixel 7 Pro, che viene fornito con un massimo di 512 GB di spazio di archiviazione.

I nuovi Pixel sono i primi telefoni a funzionare con il nuovo chip Tensor G2 di Google. Big G punta dritto sui propri semiconduttori invece di utilizzare chip Qualcomm, che ha lasciato l’anno scorso quando ha lanciato Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Il processore Tensor, secondo la compagnia, aiuta ad abilitare funzionalità che Google ha affermato di non poter fornire altrimenti, come quelle della fotocamera potenziate.

La batteria dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro si adatta a te e alle tue abitudini quotidiane. Capisce quali sono le tue app preferite e non spreca energia per quelle meno usate https://t.co/aBEysBka6Q — Google Italia (@googleitalia) October 7, 2022

Google ha anche aumentato la risoluzione della fotocamera posteriore fino a 48 megapixel, che dovrebbe offrire immagini più nitide rispetto alla versione 6. Nonostante il prezzo più basso, il Pixel 7 ha gli stessi obiettivi frontali, principali e grandangolare, del modello più costoso, ma non ha l’obiettivo zoom aggiunto sul retro.

Pixel 7 Pro ha più memoria, che dovrebbe rendere le app e il multitasking più veloci, un display migliore con una risoluzione più nitida e una luminosità di picco più elevata all’aperto. Ha anche una frequenza di aggiornamento più elevata, proprio come l’iPhone 14 Pro Max (vuole dire navigare e giocare in modo più fluido). "I nuovi Pixel hanno la fotocamera più inclusiva sul mercato" ha fatto sapere la compagnia: gli algoritmi sono tarati sul colore della pelle di persone di ogni parte del mondo, e non solo bianchi americani caucasici.

Sebbene nel complesso, Alphabet sia un player minore nel mercato degli smartphone, le sue vendite stanno accelerando. Secondo Canalys, nella prima metà di quest’anno Google ha spedito 3 milioni di telefoni, il 131% in più rispetto a un anno fa.