Il robot di Musk costa 20 mila dollari e annaffia le piante

AGI - Il robot umanoide targato Tesla avrà un costo contenuto rispetto alle previsioni - 20 mila dollari contro gli stimati 100 mila - e potrà perfino innaffiare le piante o trasportare scatole. È una delle 'prerogative' illustrate dal miliardario sudafricano e ad di Tesla Elon Musk, in occasione del Tesla AI Day, nel quale ha presentato i piani futuri sulla guida autonoma.

Musk ha spiegato che il robot è progettato per pesare 73 kg ma che "non è ancora pronto per camminare". Ha una batteria da 2,3 KWh e la connettività alle reti Wi-Fi e LTE ma a ogni modo il manager ha riconosciuto che c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere l'obiettivo di un robot di massa che utilizzi la tecnologia progettata da Tesla e che sia in grado di sostituire gli esseri umani sul posto di lavoro.

Più vicina invece la piena capacità di guida autonoma che Musk si aspetta che Tesla raggiunga quest'anno, oltre alla posisbilità che produca in serie un robotaxi senza volante o pedali entro il 2024.