Pc e smartphone aziendali inquinano il doppio dei data center

Gli aumenti del costo delle materie prime potrebbero tradursi in breve in un conto energetico salato da pagare per famiglie ed imprenditori. Già decine di piccole attività denunciano bollette difficili da saldare, di fronte alle quali per alcune atività potrebbe essere meno oneroso tenere il negozio chiuso che lavorare con costi altissimi dell'elettricità