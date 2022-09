Google a ottobre lancerà il suo primo smartwatch e i nuovi smartphone Pixel 7

AGI - Google lancerà il 6 ottobre a New York i nuovi smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro e Pixel Watch, il primo smartwatch della compagnia. Annunciate novità anche nella linea Nest, i dispositivi per la smart home. I Pixel 7 funzioneranno su Android 13 e saranno equipaggiati con Tensor, l'ultima release del chip Mobile personalizzato di Google.

Google Pixel Watch, fa sapere l'azienda, “è il primo smartwatch progettato e realizzato da noi e la prima volta che uniamo Google e l'esperienza di Fitbit in materia di salute e fitness. Ed è tutto presentato in una nuova esperienza WearOS reinventata e progettata per funzionare con tutti i telefoni Pixel e Android”.

L’annuncio di Google, che aveva offerto un'anteprima di entrambi i prodotti durante il suo I/O a maggio, è arrivato a ridosso dell’evento di Apple, che proprio oggi dovrebbe presentare anche la sua nuova linea di smartphone e smartwatch. Intanto ieri il ceo di Alphabet Sundar Pichai, ospite alla Code Conference di Los Angeles, ha difeso Google dalle accuse di anticoncorrenzialità, sostenendo che il motore di ricerca è “pro-competitive”, nominando Apple e Microsoft. come concorrenti nel settore pubblicitario e TikTok come rivale nel settore dei video. "La competizione nella tecnologia è iper-intensa", ha sottolineato Pichai. L'ascesa di TikTok "mostra che c'è concorrenza in questo spazio" e "quanto è vivace questo mercato" rispetto agli anni passati.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, come riportato da Bloomberg il mese scorso, si sta preparando a citare in giudizio Google con l’accusa di abuso di posizione dominante nel mercato della pubblicità digitale.