Il software per la guida autonoma della Tesla costerà il 25% in più  

AGI - Dal 5 settembre Tesla aumenterà del 25% il prezzo del suo software premium per il sistema di assistenza alla guida (anche FSD, Full Self Driving), passando da 12 a 15 mila dollari. Ad annunciarlo l’amministratore delegato della società, Elon Musk, in un post su Twitter. Il tycoon non è però entrato nel merito dell’abbonamento mensile, fissato a 199 dollari.

Il produttore di veicoli elettrici sta inoltre rilasciando una nuova versione beta, sempre del software FSD, la versione 10.69, che consente ai conducenti di testare le nuove funzionalità del sistema di assistenza alla guida su strade pubbliche prima che venga completamente eseguito il debug.

Non è la prima volta che Musk alza il prezzo del sistema di assistenza alla guida. Nel gennaio 2022, Tesla aveva aumentato il prezzo del pagamento una tantum da 10mila a 12mila dollari. Il mese scorso, Musk aveva detto che l’FSD era "ridicolmente economico”, considerando il valore del servizio.

I veicoli Tesla, anche quelli dotati di Full Self Driving, va detto, non sono a guida autonoma e richiedono che il guidatore mantenga l'attenzione del mezzo e prenda il controllo quando necessario. La versione più recente dell’FSD, 10.13, include aggiornamenti come svolte a sinistra non protette migliorate, rilevamento di animali, precisione del limite di velocità ed errore di velocità di pedoni e ciclisti. Musk ha dichiarato la scorsa settimana che fino ad oggi Tesla ha distribuito FSD con funzionalità di navigazione cittadina a oltre 100 mila proprietari.

I nuovi veicoli Tesla sono dotati di un pacchetto di assistenza alla guida standard chiamato “Autopilot”, che include funzionalità come “Traffic-Aware Cruise Control” e “Autosteer”, e che si basa su telecamere, sensori, hardware e software in grado di mantenere un veicolo al centro della sua corsia e di viaggiare alla velocità del traffico circostante.

L’opzione di assistenza alla guida più costosa di Tesla, appunto la FSD, include ciò che la società chiama “Traffic and Stop Sign Control” e “Navigate on Autopilot” tra le sue funzionalità. Queste funzionalità più avanzate hanno lo scopo di consentire alle auto Tesla di rilevare e rallentare automaticamente in presenza di segnali stradali, di passare dalla rampa di accesso all’autostrada a quella di uscita quando si attivano gli indicatori di direzione, di fare cambi di corsia.

Solo i clienti Tesla che acquistano o si abbonano all’opzione premium poi possono richiedere l’accesso a FSD Beta e inviare feedback all’azienda quando il sistema si guasta o si comporta in modo anomalo.