Cosa succede quando un cane in carne e ossa incontra un cane robot

AGI - Insoliti incontri tra le banchine di ormeggio del Salone Nautico di Venezia. Anche quello tra un cane e Plomo, il cane robot di H-Farm. Qualche annusata diffidente e la perplessità di un cane che proprio non riusciva a capire che tipo di animale fosse. Il tutto sotto gli occhi divertiti dei molti curiosi che si sono raggruppati attorno ai due per godersi la scena.

Il cane Plomo lo costruisce un'azienda cinese e assieme ai visori per il metaverso e alle esperienze di Coding, è tra le attività del tour che da marzo H-Farm sta facendo a bordo di una roulotte americana Airstream, fino a domenica ospite del Salone Nautico di Venezia.

Cani robot, droni, intelligenza artificiale, NFT, Crypto valute, blockchain sono d'altra parte il pane quotidiano nel campus di H-FARM dove in un area verde di oltre 50 ettari affacciata sulla laguna di Venezia, trovano casa una scuola internazionale in lingua inglese dall'asilo alla high school in 4 anni, quattro corsi di laurea triennale, cinque master universitari e 9 corsi executive, laboratori per bambini dai 5 anni in su.