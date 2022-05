I dubbi degli esperti sulle promesse di Musk per Twitter

AGI - La strada di Elon Musk per trasformare Twitter in una macchina da soldi in cui chiunque può dire qualsiasi cosa potrebbe essere molto in salita, almeno a sentire gli esperti.

L'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisto della piattaforma di messaggistica deve ancora ottenere il sostegno di azionisti e il via libera dell'autorità di regolamentazione e

mentre Musk non ha rivelato dettagli essenziali su come gestire il lato commerciale di Twitter, ha espresso entusiasmo per la prospettiva di ridurre la moderazione dei contenuti a un minimo legale e per la prospettiva di fare soldi con gli abbonamenti.

"Oltre a sostenere la libertà di parola, Musk non ha articolato una visione di ciò che può essere la piattaforma", ha detto all'AFP Carolina Milanesi, analista di Creative Strategies, "Non ha detto se Twitter ha un problema di età, un'inclinazione geografica, chi è il più grande concorrente, a cos'altro sta pensando".

L'idea di Musk di eliminare il modello pubblicitario di Twitter per le entrate, basandosi invece sugli abbonamenti, non sembra fattibile, ha affermato l'analista di Baird Equity Research Colin Sebastian in una nota agli investitori.

"Facciamo fatica a credere che ciò accadrà del tutto" ha detto Sebastian, "a meno che non abbia intenzione di finanziare il pagamento degli interessi sul debito di tasca sua".

Gli analisti dubitano che gli utenti di Twitter faranno la fila per pagare contenuti premium o funzionalità come il retweet dei post quando le piattaforme di social media come Facebook sono gratuite. Musk potrebbe provare a vendere post o chiedere ad altri siti Web di pagare per tutto ciò che usano dai tweet.

Un altro problema è rappresentato dalla prospettiva che alcuni marchi siano associati a contenuti controversi, come disinformazione o fake news. È probabile che spingere pesantemente sugli abbonamenti finisca per ridurre il pubblico su Twitter e allo stesso tempo consentire post più controversi potrebbe creare un "ambiente tossico" che scoraggerebbe gli inserzionisti, ha affermato Lauren Walden della società specializzata in marketing digitale Tinuiti.

E mentre Twitter lotta con la redditività e Musk deve trovare il modo per ripagare gli ingenti interessi del finanziamento ottenuto per acquistare la società, i legislatori statunitensi stanno già minacciando di modificare una legge che solleva le piattaforme Internet dalla responsabilità per ciò che gli utenti pubblicano.

Secondo gli accademici l'idea di Musk di sbarazzarsi dei "bot", account basati su software che attivano post, e verificare le identità degli utenti si scontra con problemi di privacy e proprio con il diritto alla libertà di parola che dice di voler sostenere. "Lo spam è una forma di libertà di parola", ha affermato il professore di sociologia della Duke University Chris Bail, "alcune delle proposte avanzate da Musk potrebbero effettivamente contraddirsi a vicenda".

Tra i piani di Musk per Twitter ci sono rendere open-source il software e consentire alle persone di vedere come vengono gestiti i post e persino consigliare modifiche.

Rendere il software Twitter open source potrebbe fornire agli utenti informazioni e controllo sulla piattaforma, ma fornirebbe agli "attori incivili" istruzioni su come diffondere meglio i loro post, ha detto Bail all'AFP. "Paradossalmente, l'open source della piattaforma potrebbe effettivamente rendere più facile per i troll dominare la piattaforma", ha detto Bail.

Musk prenderebbe il controllo di Twitter mentre è ancora alla guida del produttore di auto elettriche Tesla; dell'impresa di perforazione di tunnel Boring Company; della società per l'esplorazione dello spazio SpaceX e del progetto Neuralink per sincronizzare i cervelli con i computer. "È come se stesse collezionando lavori di CEO", ha scherzato l'analista tecnologico Rob Enderle di Enderle Group.

Il co-fondatore di Twitter Jack Dorsey è stato pesantemente criticato per aver diviso il suo tempo gestendo la società di pagamenti digitali Block, allora chiamata Square, mentre era a capo di Twitter. Tuttavia, Musk è un comprovato successo come uomo d'affari e la persona più ricca del mondo. "L'unica cosa che mi fa riflettere è che ha esperienza in studi di ingegneria, ma Twitter non è esattamente uno studio di ingegneria", ha detto Bail "Non si tratta di insegnare a un'auto a guidare da sola, si tratta di servire gli interessi delle persone".