Un altro agguerrito protagonista nell'arena dei cameraphone

AGI - A conferma che la fotografia è l'unico ambiente in cui i produttori di smartphone sono ancora capaci (o hanno voglia) di innovare arriva OnePlus 10 Pro5G, il device della casa cinese che monta la seconda generazione della fotocamera Hasselblad for Mobile e un display a 120 Hz con tecnologia LTPO migliorata e Dual Color Calibration.

Ma dato che da sempre OnePlus strizza l'occhio al pubblico più giovane, ecco che il nuovo device spinge anche sulle prestazioni per il gaming.

La fotocamera

La Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione supporta la modalità Billion Color Solution, che consente di applicare la funzione Natural Color Calibration di Hasselblad su oltre un miliardo di colori. Ognuna delle tre fotocamere posteriori di OnePlus 10 Pro è in grado di scattare in pieno colore a 10 bit. In questo modo, il dispositivo riesce a elaborare 64 volte più colori rispetto agli smartphone che scattano con colori a 8 bit.

Una nuova fotocamera ultra-wide raggiunge un campo visivo di 150 gradi e scatta foto quattro volte più ampie rispetto a quelle catturate dalle fotocamere ultra-wide da 120 gradi. Il modulo fotografico è rivestito in ceramica che offre il 30% in più di resistenza ai graffi.

Il motore

Il processore è lo Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform, i cui consumi sono retti da una velocità di ricarica SUPERVOOC 80W e una batteria da 5.000 mAh che può essere ricaricata dall'1 al 100% in 32 minuti e fornire un giorno di autonomia in 15 minuti. La ricarica wireless di AIRVOOC 50W porta OnePlus 10 Pro dall'1-100% in 47 minuti.

Display

Il display QHD+ da 6,7 pollici di OnePlus 10 Pro vanta di una tecnologia LTPO migliorata che permette al dispositivo di regolare il frame rate tra 1 Hz e 120 Hz a seconda del tipo di contenuto visualizzato. Di conseguenza consuma meno energia rispetto ai display fissati a una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Per il gaming

OnePlus 10 Pro supporta l'HyperBoost Gaming Engine, che alimenta una serie di nuove funzionalità per il gaming progettate per offrire un'esperienza di gioco più stabile e reattiva, tra cui la General Performance Adapter (GPA) Frame Stabilizer e O-Sync che ha l’obiettivo di ridurre la fluttuazione del frame rate durante le sessioni di gioco e per far sì che, laddove si verifichino dei cali di frame rate, questo accada gradualmente e non con cali improvvisi.

O-Sync, invece, aumenta fino a sei volte la velocità di sincronizzazione tra il processore e il display del OnePlus 10 Pro durante le sessioni di gioco. Questo riduce i tempi di risposta fino a 30 millisecondi, quindi il dispositivo reagisce più rapidamente a ogni tocco.

OxygenOS 12

L'interfaccia operativa è OxygenOS 12.1 basata su Android 12 e riceverà 3 importanti aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus 10 Pro sarà in vendita a partire dal 5 aprile a 919 per la versione 8+128 GB; 999 per quella da 12+256 GB.