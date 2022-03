Cronologia e feed: le nuove opzioni di Instagram (e perché lo fa) 

AGI - Personalizzare il feed di Instagram (social da due miliardi di utenti) per dare spazio alle persone che seguiamo o ai nostri contenuti preferiti. Perché? Utenti e temi sono diventati tanti. Forse troppi per poter essere seguiti tutti. Per questo motivo Instagram ha introdotto due nuove opzioni, appunto “Preferiti” e “Seguiti”.

Meno algoritmo e più spazio alle nostre scelte? È possibile. Agli inizi, i contenuti erano organizzati in successione cronologica e riguardavano soltanto gli account seguiti. Quando è stato deciso di sfruttare un algoritmo per mostrare i post sulla base dei gusti degli utenti, molti non hanno gradito la novità chiedendo a gran voce un ritorno all’impostazione precedente.

Dopo diversi anni, e dopo moltissime critiche, adesso sembra che i vertici di Instagram abbiano ascoltato la voce degli utenti decidendo di introdurre un sistema di feed che permette di scegliere fra diversi tipi di visualizzazione. Il fatto è che il feed cronologico potrebbe aiutare a prevenire la disinformazione da distorsioni dell'algoritmo, mentre la maggior critica riguarda il rischio di diminuire il coinvolgimento. La soluzione? La possibilità per ogni utente di scegliere in autonomia.

Cronologia sì, ma....

Da Meta, la società titolare del social, fanno sapere che l’obiettivo delle nuove feature è "dare alle persone la possibilità di personalizzare ancora di più la propria esperienza su Instagram e fare in modo che possano trovare facilmente i contenuti più interessanti». Preferiti e Seguiti: cosa sono? “Il feed di Instagram - si spiega - è un mix di foto e video delle persone seguite, di post suggeriti e altro ancora. Stiamo lavorando per aggiungere ulteriori post suggeriti in base agli interessi, mentre le nuove opzioni Preferiti e Seguiti che annunciamo oggi costituiscono un nuovo modo per scoprire i post più recenti delle persone che seguiamo". Era già da un po’ che gli sviluppatori di Meta stavano lavorando alle nuove opzioni, intercettate come “work in Progress” già a settembre scorso e all’inizio dell’anno. Vediamo meglio di che si tratta.

I post più recenti dalle persone che seguiamo

Scegliendo la modalità “Preferiti”, verranno mostrati i post più recenti dei profili aggiunti in una lista precedentemente creata, ad esempio i migliori amici o i creator preferiti. Inoltre, i post degli account Preferiti saranno visualizzati più in alto anche nel feed tradizionale. Scegliendo la modalità “Seguiti”, invece, verranno mostrati i post delle persone che seguiamo. Sia la modalità Preferiti sia quella Seguiti mostreranno i post in ordine cronologico, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità degli account che più ci interessano. Per scegliere tra le due diverse modalità basta toccare il logo Instagram in alto a sinistra e scegliere quale visualizzare.

La lista dei preferiti

Per vedere i post più recenti dei profili aggiunti alla lista dei preferiti, basta selezionare “Preferiti”. Alla lista si possono aggiungere fino a 50 account ed è possibile apportare modifiche in qualsiasi momento. Le persone non verranno avvisate quando vengono aggiunte o rimosse da questa lista. I post dei profili della lista Preferiti saranno visualizzati più in alto anche nel feed della home, in quello della modalità “Seguiti” e saranno identificabili da un’icona a forma di stella.

Nel frattempo, negli Stati Uniti…

Instagram nel frattempo sta gradualmente rilasciando una nuova funzionalità per gli utenti negli Stati Uniti: non ci sarà più bisogno di un account business per taggare i prodotti nei post. Insomma, tutto potrà essere taggato. E acquistato.