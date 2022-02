Instagram lancia la funzionalità "prenditi una pausa"

AGI - Instagram lancia una nuova funzione, chiamata “Prenditi una pausa”, che permetterà agli utenti di decidere quanto tempo trascorrere sulla piattaforma e di avere maggiore controllo e consapevolezza nell’utilizzo dell’app.

Per attivarla, il lancio è previsto per le 18 del 16 febbraio, è sufficiente seguire il seguente percorso: “Impostazioni”, “Account”, “La tua attività”, "Imposta promemoria pause". Una volta giunti a destinazione basterà programmare un promemoria che ricorderà di fare una pausa da Instagram dopo un determinato intervallo temporale trascorso sulla piattaforma.

"Prenditi una pausa" è pensata in particolar modo per gli adolescenti affinché comprendano meglio cosa significhi "navigare" su un social come Instagram. "Per assicurarci che gli adolescenti siano a conoscenza di questa nuova funzione" si legge in una nota "mostreremo loro una notifica che suggerisce di attivare il promemoria. Dai test effettuati fino ad ora nei Paesi in cui la funzionalità è già attiva è emerso che, una volta impostato il promemoria, oltre il 90% degli adolescenti lo rispetta".

© Instagram prenditi una pausa, Instagram



Sarà lo stesso utente a quantificare la sua permanenza su Instagram grazie allo strumento, già offerto dall'app, chiamato "Promemoria giornaliero", che consente di impostare la quantità di tempo che vogliono trascorrere sul social durante la giornata e le avvisa quando hanno raggiunto il limite, con anche la possibilità di disattivare le notifiche di Instagram per concentrarsi senza interruzioni su ciò che stanno facendo.

Per promuovere un uso consapevole e sicuro, il team di Instagram ha reso disponibile una nuova "Guida" dedicata a genitori ed educatori che fornisce consigli pratici e descrizioni chiare di tutte le funzionalità previste all'interno dell'app.