Anche la Cannabis sbarca nel mondo degli NFT

AGI - Che succede quando si mettono su una stessa linea gli NFT (token non fungibile) e una community di appassionati di cannabis e criptovalute, di stanza perdipiù nel Metaverso?

Succede che anche la cannabis, come sta succedendo ai beni più disparati (come video e film, meme, quadri e opere d’arte di ogni tipo) viene “tokenizzata” viene cioè venduta, certificata NFT, il che significa che è unico al 100% e non può essere negoziato per sostituzione, in una linea premium che promette sconti, confezioni speciali e la possibilità di partecipare ad eventi esclusivi. L’idea è del Crypto Cannabis Club (che vende i suoi prodotti legalmente in California) e l’iniziativa parte a marzo.

Cannabis certificata

Che vuol dire acquistare un NFT del Crypto Cannabis Club? Vuol dire anche acquistare cannabis certificata (prodotta in un tempo e in un luogo preciso, raccolta secondo determinati criteri e con certe qualità).

Effetto community

Il Crypto Cannabis Club (che al momento conta 21 mila iscritti) non è nuovo a iniziative legate agli NFT. "Nel luglio 2021 - ha raccontato al Financial Times Ryan Hunter, il ceo della società - abbiamo lanciato una raccolta di NFT di personaggi ispirati alla cannabis. Si chiamano NFTokers e sono stati molto popolari nelle comunità di cannabis e NFT. Da quando abbiamo lanciato la nostra collezione, abbiamo lavorato costantemente per costruire una comunità di appassionati di criptovalute e cannabis".

"Abbiamo una community Discord molto attiva, ospitiamo sessioni settimanali su Twitter Spaces e abbiamo ospitato diversi eventi per i membri della nostra community nel mondo reale. Stiamo costruendo proprietà Metaverse e un gioco basato su NFT per i membri della nostra community".

E il Metaverso?

Ryan Hunter, considerato un veterano delle industrie della tecnologia, della finanza e appunto della cannabis, ha le idee chiare sulla redditività del Crypto Cannabis Club e degli NFT.

Numeri alla mano: "Chi ama le criptovalute, i giochi e l'arte digitale è solitamente anche un consumatore di cannabis": il 60% dei membri della community acquista cannabis mensilmente e l'altro circa il 40% acquista cannabis settimanalmente, "il che - ed è questo il punto - è molto interessante per i nostri partner di prodotti e accessori di cannabis".

A chiudere il cerchio c’è il Metaverso, territorio inesplorato (e inesplorabile?). "Non credo che le grandi aziende tecnologiche saranno in grado di sviluppare un'approssimazione virtuale autentica e coinvolgente delle community della cannabis. È qui che entriamo in gioco. Stiamo costruendo la più grande community di cannabis nel Metaverso", che abbracci il mondo virtuale e reale (ammesso che la distinzione abbia ancora senso).