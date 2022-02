Che cos'è Gran Turismo Sophy e perché per Sony è una svolta per l'Intelligenza Artificiale

AGI - L'Intelligenza Artificiale protagonista dei videogiochi. Ancora di più. Al punto da permettere ai gamers di gareggiare con i migliori piloti automobilistici del mondo. L'Intelligenza in questione si chiama Gran Turismo Sophy, è frutto del lavoro di anni, ed è stato presentato da Sony che l'ha sviluppato insieme a Sony AI, Polyphony Digital e SIE.

Gran Turismo Sophy si presenta come un'IA in grado di gareggiare con i migliori piloti virtuali al mondo, grazie a un processo di apprendimento sviluppato principalmente dal dipartimento di ricerca e sviluppo di Sony AI.

L'Intelligenza Artificiale è stata testata più volte con i migliori piloti al mondo, ed è stata definita da Sony come una delle più realistiche mai create. Realistiche ed efficaci, ma non troppo. Gran Turismo Sophy infatti è stato progettato anche per non essere “sovrumano”. "L’obiettivo di Sony è riempire il mondo di emozioni, attraverso il potere della creatività e della tecnologia e Gran Turismo Sophy ne è l'incarnazione perfetta - ha dichiarato Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation». Per Yoshida Gran Turismo Sophy «è un significativo balzo in avanti nel progresso dell'IA, che offre allo stesso tempo esperienze migliorate ai fan di GT in tutto il mondo".

Guida autonoma e robotica

A entrare nel dettaglio è stato Hiroaki Kitano, CEO di Sony AI. «Gran Turismo Sophy - ha spiegato - è uno sviluppo significativo dell’Intelligenza Artificiale, il cui obiettivo non è di essere migliore dei giocatori umani, ma di offrire ai giocatori un avversario stimolante in grado di accelerare ed elevare le tecniche e la creatività dei giocatori a un livello superiore. Oltre a divertire gli appassionati di gaming, per Kitano questo sviluppo presenta «opportunità in aree come la guida autonoma, la robotica e il controllo dei veicoli ad alta velocità».

La differenza con le altre Intelligenze Artificiali

Secondo Sony, Gran Turismo Sophy è un tipo di Intelligenza Artificiale diversa ad esempio da quella utilizzata negli scacchi. Dove queste IA generalmente funzionano con tattiche e strategie, Sophie deve anche occuparsi della fisica simulata. In sostanza, l'IA deve imparare a guidare un'auto e affrontarne le proprietà fisiche, quindi imparare a vincere una gara contro avversari umani.

Le prove “su strada”

Gran Turismo Sophy al momento è disponibile su Gran Turismo Sport, ma l'idea è di portare l’Intelligenza Artificiale in tutti i capitoli futuri della serie. Per testare questa nuova tecnologia Polyphony Digital ha organizzato quattro corse di prova con alcuni tra i migliori piloti virtuali al mondo, tra cui l'italiano Valerio Gallo.

I punti principali su cui si sono concentrati i team di sviluppo sono stati tre:

Controllo dell'auto da corsa. Comprensione della dinamica delle auto e della pista, e capacità di eseguire complesse e precise manovre utili per conquistare anche le piste impegnative. In pratica si è insegnato a Sophy a controllare un'auto e a sfruttare le caratteristiche della pista.

Elaborazione di tattiche. Capacità di effettuare decisioni complesse in frazioni di secondo per rispondere efficacemente a situazioni improvvise verificatosi durante la corsa. IN particolare si è allenata l'IA a padroneggiare i sorpassi e a ottimizzare l'uso della traiettoria.

Fair play. Capacità di gareggiare correttamente rispettando gli avversari, evitando collisioni (quando possibile) e rispettando le regole di gara. A guidare cioè in modo aggressivo ma corretto.

I test di sviluppo

Nei test di sviluppo, Gran Turismo Sophy ha affrontato quattro dei migliori giocatori di Gran Turismo Sport del mondo in due eventi separati, uno a luglio 2021 e un secondo a ottobre 2021. Il primo test ha visto Sophy segnare 70 punti in tre gare diverse, mentre il squadra umana ha segnato 86. Dopo alcuni mesi di allenamento, Gran Turismo Sophy è stata in grado di segnare 104 punti in un secondo round di test, contro il punteggio di 52 della squadra umana. Sophy ha vinto tutte le gare in questo secondo test e ha stabilito il miglior giro volta.