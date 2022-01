I quattro nuovi smartphone della serie Redmi Note 11 di Xiaomi

AGI - Xiaomi lancia la serie Redmi Note 11, erede della serie Redmi Note, con quattro nuovi smartphone: Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro, Note 11S e Note 11. La serie aggiorna il comparto fotografico, la velocità di ricarica, il display e il SoC.

La fotocamera

Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S dispongono di sensori principali da 108MP, sensore Samsung HM2 da 1/1.52" e tecnologia pixel binning 9-in-1 e la doppia ISO nativa per una gamma dinamica e prestazioni cromatiche superiori anche in condizioni di scarsa luminosità.

La fotocamera ultra-wide angle da 8MP estende la prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi, mentre la macro da 2MP cattura i dettagli da vicino. Inoltre, la fotocamera da 2MP su Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e Redmi Note 11 permette di creare un effetto natural bokeh per i ritratti. La fotocamera frontale di Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S è dotata di un sensore da 16MP.

Il display

Vantando un'elevata frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di touch sampling fino a 360Hz, la serie Redmi Note 11 migliora l’esperienza del display con animazioni più fluide e transizioni prive di lag, registrando al contempo tap più precisi. Con una dimensione dello schermo di 6,67 per 6,43 pollici, la serie è dotata di un DotDisplay FHD + AMOLED con una gamma di colori DCI-P3 wide con fino a 1200 nit per garantire la luminosità dello schermo anche sotto la luce del sole.

Il display è incorporato in un design flat-edge con due speaker lineari nella parte superiore e inferiore del dispositivo.

Le prestazioni

Redmi Note 11 Pro 5G è alimentato dall'avanzato processore octa-core Snapdragon 695 con tecnologia a 6nm e velocità di click fino a 2,2GHz. Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S montano il processore octa-core MediaTek Helio G96 e una RAM fino a 8GB. Redmi Note 11 monta invece uno Snapdragon 680 costruito utilizzando un processore a 6nm. Tutti e quattro i dispositivi della serie sono dotati di una batteria da 5.000mAh la cui capacità, in Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro, è affiancata da una ricarica rapida da 67W turbo, che assicura una ricarica del 50% della batteria in soli 15 minuti. Redmi Note 11S e Redmi Note 11 dispongono di una ricarica rapida Pro a 33W che consente una ricarica completa in circa un'ora.

Disponibilità sul mercato

Redmi Note 11 - nelle versioni da 4GB+64GB e 4GB+128GB - insieme a Redmi Note 11S - nelle varianti da 6GB+64GB e 6GB+128GB - saranno disponibili in Italia a partire da metà febbraio. Redmi Note 11 Pro 5G - nelle versioni 6GB+128GB e 8GB+128GB - e Redmi Note 11 Pro - nelle versioni 6GB+64GB e 6GB+128GB - saranno disponibili in Italia a partire da marzo.

Il sistema operativo MIUI13

Redmi Note 11 monta MIUI 13, il sistema operativo Xiaomi lanciato in concomitanza alla serie. I miglioramenti dell’esperienza di base si fondano in particolare su quattro innovative funzionalità: Liquid Storage, che arriva a migliorare l'efficienza di lettura e scrittura fino al 60%; Atomized Memory per la gestione della memoria, che dividen i processi di utilizzo in attività importanti e non, a livello di singola app; Focus Algorithms che alloca dinamicamente le risorse di sistema in base agli scenari di utilizzo e Smart Balance progettata per trovare automaticamente l’equilibrio tra prestazioni e consumo di energia.