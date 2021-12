Dalla dad a Carrà, un anno di ricerche degli italiani su Google

AGI - Tanto sport, didattica a distanza, l'indimenticabile Raffaella Carrà e il green pass, che sia normale o super. Sono questi i temi che hanno fatto tendenza in Italia nel 2021 secondo il rapporto 'Un anno di Ricerche su Google'.

Gli argomenti che hanno fatto registrare i maggiori picchi di ricerca rispetto al 2020 sono ricchi e sfaccettati. Parole (ancora) legate alla pandemia, che hanno visto interrogare il motore di ricerca per trovare un aiuto su come muoversi in una realtà fatta di certificazioni, vaccini e zone dai colori variabili.

Personalità che hanno caratterizzato la scena sportiva internazionale portando verso nuove sfide e nuovi successi, che hanno guidato in ambito politico; artisti che hanno portato al successo la nostra musica in Italia e nel mondo; e grandi nomi a cui abbiamo dovuto dire addio. Ma il 2021 e' anche l'anno dei grandi cosa significa - dal ddl zan al termine transgender, passando per le sigle e i termini più specificamente legati alla pandemia da Covid-19; dei 'perché' legati all'attualità politica e sociale. Ma anche dei come, riferiti a questioni pratiche legate ai vaccini e alla vita quotidiana.

Ecco le top ten per categoria:

Parole dell'anno

Serie A Europei Classroom Raffaella Carrà Champions League Roland Garros Christian Eriksen Wimbledon Green Pass Matteo Berrettini

Personaggi

Christian Eriksen Matteo Berrettini Mario Draghi Gianluigi Donnarumma Maneskin Jannik Sinner Giuseppe Conte Federica Pellegrini Orietta Berti Marcell Jacobs

Addii

Raffaella Carrà Michele Merlo Franco Battiato Gino Strada Carla Fracci Libero de Rienzo Rossano Rubiconi Milva Principe Filippo Nick Kamen

Covid-19

Green Pass Prenota il vaccino anti-Covid AstraZeneca Covid oggi Coprifuoco Zona arancione 7 Prenotazione vaccino Toscana Autocertificazione marzo 2021 Il Piemonte ti vaccina Prenotazione vaccino Lombardia

Cosa significa...?

DDL Zan Zona rossa rafforzata Resilienza Transgender Endemico RDW alto LOL Ce 2163 ffp2 Voto intermedio MCHC basso

Come...

Scaricare il Green Pass Finisce Masha e Orso Prenotare il vaccino Fare lo SPID Prenotare la terza dose Ottenere il Green Pass Funziona il vaccino Pfizer Funziona il Cashback Richiedere il bonus terme Funziona la lotteria degli scontrini

Perché...?