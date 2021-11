Dopo 6 mesi sull'Iss, sta tornando a Terra Crew Dragon

AGI - Dopo sei mesi in orbita, gli astronauti della navicella Crew Dragon di SpaceX stanno rientrando sulla Terra. L'ammarraggio è previsto nella notte italiana.

I quattro astronauti (i due statunitensi della Nasa, Shane Kimbrough e Megan McArthur, il giapponese Akihiko Hoshide, dell'agenzia spaziale Jaza, e il francese Thomas Pesquet, dell'Agenzia spaziale europea) hanno cominciato il processo di separazione dalla Stazione Spaziale Internazionale (l'Iss) alle 20:05 e poi hanno cominciato il pericoloso viaggio di rientro verso la Terra.

Viaggio che durerà diverse ore, ma dpo il rientro nell'atmosfera, la navicela effettuerà una vertiginosa discesa prima di effettuare un ammaraggio al largo della costa della Florida, all'alba italiana, non prima delle 04:33 di notte. A bordo ci sono anche 240 kg di attrezzature ed esperimenti scientifici, su cui i quattro astronauti di Crew-2 hanno studiato per sei mesi.

Crew-2 è la seconda delle sei missioni con equipaggio da e per la Iss che l'azienda di Elon Musk ha messo in campo nell'ambito del contratto con la Nasa che prevede l'invio di astronauti dal suolo statunitense, missioni che non erano state più effettuate dalla fine del programma Shuttle nel 2011.

