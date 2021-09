Arriva Astro di Amazon, robot casalingo che si muove come un cane

AGI - Amazon ha tenuto il suo tradizionale evento autunnale di presentazione dell'hardware: aggiornata la linea Echo e presentato un piccolo robot carino che cammina liberamente per casa come un cane con uno schermo intelligente. Astro, come è stato battezzato il robot, ha tre ruote (due grandi davanti e una piccola dietro) e un "collo" da cui pende uno schermo, su cui sono disegnati due occhi espressivi per dargli più personalità.

Lo schermo è fondamentalmente lo stesso di qualsiasi dispositivo intelligente della linea Echo di Amazon, consentendogli di visualizzare contenuti, effettuare videochiamate, fornire informazioni specifiche e così via.

Solo che, in questo caso, è mobile. Inoltre, l'azienda di Seattle ha detto che Astro può interpretare comandi come andare in una stanza specifica della casa e consegnare un oggetto a una persona specifica (cosa che si ottiene attraverso il riconoscimento facciale), così come monitorare la casa quando non c'è nessuno.

Uno dei limiti di mobilità di Astro, tuttavia, è che non può salire o scendere le scale.

Il robot, il primo creato da Amazon, ha un prezzo di 1.000 dollari e la società lo ha classificato come prodotto "Day 1 Edition", il che significa che l'unico modo per acquistarlo è richiedendo un invito alla società in anticipo.

Il gigante dell'e-commerce statunitense ha anche svelato il più grande display intelligente da parete di tutta la sua line-up fino ad oggi, l'Echo Show 15 da 15,6 pollici, con risoluzione HD 1080p, al prezzo di 250 dollari.

Con un design che imita quello di un quadro appeso al muro, l'Echo Show 15 ha una modalità di visualizzazione completa in modo che l'utente possa riprodurre l'immagine che vuole in grandi dimensioni, anche se questo può anche essere ridotto a metà dello schermo e condividere lo spazio con informazioni utili.

Così, le opzioni vanno dalla visione di contenuti in streaming da Amazon Prime Video o Netflix alla ricezione del segnale video in tempo reale da una telecamera di sicurezza installata sulla porta d'ingresso della casa.

L'azienda guidata da Andy Jassy ha anche sorpreso con un dispositivo dalla forma stravagante, simile a un periscopio, chiamato Amazon Glow, che combina le funzioni di una videoconferenza con quelle di un proiettore.

Glow, al prezzo di 300 dollari, è progettato con i più piccoli in mente, in modo che quando si annoiano durante una videochiamata con amici o familiari, possono proiettare videogiochi o altri intrattenimenti dal dispositivo stesso per giocare con i loro interlocutori.

Tra le altre presentaizoni, un termostato intelligente al prezzo di 60 dollari e un assistente vocale progettato per l'uso nei parchi a tema DisneyWorld e Disneyland che risponde al comando "Ehi, Disney".

L'evento di oggi è stata la prima grande presentazione di hardware della società da quando il fondatore di Amazon Jeff Bezos si è dimesso da CEO il 5 luglio per concentrarsi su altri progetti personali ed è stato sostituito da Andy Jassy, il suo confidente più fidato, che per anni ha guidato la redditizia divisione di cloud computing della società, AWS.

Bezos ha così messo fine a un lungo periodo di 27 anni alla guida di Amazon che lo ha portato a diventare l'uomo più ricco del mondo secondo la lista Forbes, e anche se si è dimesso dalla gestione quotidiana, rimane legato alla società che ha fondato, ora come presidente esecutivo.