L'impatto dei cinghiali sul clima pesa più di quello delle automobili

AGI - I cinghiali possono rilasciare circa 4,9 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno a livello globale, l'equivalente di inquinante prodotto da 1,1 milioni di automobili. A calcolarlo sono stati gli scienziati dell'Università del Queensland e dell'Università di Canterbury, che hanno pubblicato i risultati del loro lavoro sulla rivista Global Change Biology.

Il team, guidato da Christopher O'Bryan dell'Università di Canterbury, ha utilizzato modelli predittivi della popolazione e tecniche di mappatura avanzate per valutare i danni climatici associati alla presenza dei cinghiali. Il gruppo di ricerca ha elaborato 10mila mappe della potenziale densità globale di suini selvatici, valutando i relativi danni provocati dalla specie e le conseguenti emissioni di carbonio.

"La continua espansione della popolazione di questi animali - afferma l'autore - potrebbe rappresentare una minaccia per il clima. I maiali selvatici possono essere paragonati a trattori che arano i campi, rivoltando il terreno alla ricerca di cibo". Il suolo, spiegano gli esperti, contiene circa il triplo del carbonio presente in atmosfera, per cui anche una piccola frazione può accelerare il cambiamento climatico.

"I nostri modelli - riporta il ricercatore - mostrano che i maiali selvatici stanno sradicando un'enorme quantità di terra, minacciando anche la biodiversità e la sicurezza alimentare, due elementi cruciali per lo sviluppo sostenibile".

"Speriamo che questo lavoro possa contribuire a far sì che vengano adottate misure mirate per mitigare il cambiamento climatico - sostiene Nicholas Patton, dottorando presso l'Università di Canterbury - le specie invasive sono un problema causato dall'uomo, dobbiamo riconoscere e assumerci le responsabilità delle conseguenze ambientali ed ecologiche".

Il controllo dei suini selvatici, sottolineano gli esperti, richiederà cooperazione e collaborazione. "Abbiamo molto lavoro da fare - concludono gli scienziati - ma nel frattempo dobbiamo continuare a proteggere e monitorare gli ecosistemi suscettibili alla presenza di specie invasive".