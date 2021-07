L'assistente vocale che aiuta a scegliere il vino. L'ultima mossa di Alexa

AGI - L’Italia, Paese dalla cultura enogastronomica unica al mondo, ha reso gli italiani grandi appassionati di vino. Etichette rinomate e dall’altissima qualità, cui si affiancano una moltitudine di possibilità grazie alla ricchezza di territori, varietà delle uve e cantine, da nord a sud.

Saper armonizzare il gusto del cibo a quello del vino mira a valorizzare le qualità di entrambi, ma non è sempre facile orientarsi avendo a disposizione così tante opzioni. E Amazon non si è fatta sfuggire l'occasione per metterci lo zampino e ha insegnato all'assistente vocale Alexa a dare una mano nella scelta del vino. La skill si chiama ‘Vino Perfetto’ e l'ambizione è di aiutare nella scelta della miglior bottiglia da acquistare, in base all’occasione e all’abbinamento gastronomico.

Sarà possibile porre domande più dirette e complesse. Basterà chiedere, ad esempio, “Alexa, consigliami un vino per una cena romantica con un prezzo massimo di venti euro” oppure “Alexa, suggeriscimi un vino per un aperitivo con amici”, in modo da velocizzare e ottimizzare la ricerca.