Apple ha deciso di aprire FaceTime ad Android e Windows

AGI - Apple ha presentato il nuovo sistema operativo per iPhone, iOS 15, in cui ha aggiornato il servizio di videochiamata FaceTime in modo che sia accessibile agli utenti Android e Windows, sullo stile di Zoom.

Il nuovo FaceTime introduce la possibilità di creare collegamenti per le chiamate che possono essere condivisi con altri utenti, consentendo l'accesso via web a chi non utilizza dispositivi Apple, cosa che fino ad ora non era possibile.

Aggiunge anche un sistema di visualizzazione "a griglia" - in cui tutti i partecipanti alla chiamata appaiono con le stesse dimensioni uno accanto all'altro - e la modalità verticale per sfocare automaticamente gli sfondi.

L'azienda di Cupertino ha iniziato con questo annuncio la sua conferenza annuale degli sviluppatori WWDC, che quest'anno si tiene in formato digitale e che andrà avanti fino a giovedì prossimo.

Un altro miglioramento in FaceTime è l'inclusione dell'audio spaziale, in modo che in una videochiamata con più partecipanti, la voce di ciascuno di essi suonerà come se provenisse dallo stesso punto in cui quella persona appare sullo schermo (angolo in alto a destra, in basso a sinistra angolo, ecc.).

Anche in relazione al suono, la versione aggiornata della piattaforma di videoconferenza Apple è in grado di rilevare ed eliminare rumori di sottofondo come cantieri o aspirapolveri, in modo che la conversazione possa essere ascoltata nel modo più chiaro possibile.

L'azienda guidata da Tim Cook ha visto nell'ultimo anno i concorrenti di FaceTime come Zoom, Google Meet o Microsoft Teams guadagnare sempre più terreno nel bel mezzo della pandemia e ha concentrato gli sforzi sull'aggiornamento del suo servizio con tutte le funzionalità del concorrenza.

Così, la versione rinnovata include anche SharePlay, uno strumento per ascoltare musica o guardare film e televisione contemporaneamente al resto degli utenti durante una chiamata. (AGI)