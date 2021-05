Sarà possibile oscurare il numero di like su Instagram e Facebook

AGI - Si potrà scegliere se oscurare o lasciare visibile il numero di like su un post di Facebook e Instagram. È la novità introdotta dai social di Mark Zuckerberg al termine di un periodo di test per capire se questo poteva aiutare a ridurre la pressione che alcune persone sentono nel postare su Instagram.

"Quello che è emerso, confrontandoci con le persone e con gli esperti" si legge in una nota, "è che se per alcuni non vedere il numero di like era positivo, ad altri la cosa non piaceva, anche perché questi parametri sono usati dalle persone per avere un'idea dei contenuti più trendy e di successo. Per questo abbiamo deciso di dare a tutti la possibilità di scegliere".

L'iniziativa rientra nel tentativo di filtrare i contenuti ritenuti offensivi nei messaggi diretti e di dare alle persone la possibilità di controllare cosa visualizzare e condividere nella sezione Notizie di Facebook, come ad esempio i filtri per il feed, la gestione dei preferiti e le impostazioni relative a chi può commentare.

Da oggi si potrà scegliere su Instagram se nascondere il numero dei like su tutti i post del feed e sui propri. Accedendo alla nuova sezione 'Post' di 'Impostazioni', si potrà nascondere il conteggio dei like sui post degli altri e se nascondere il numero dei like prima di condividere un post, attivando o disattivando questa opzione anche dopo la pubblicazione. Abbiamo pensato che fosse importante dare a tutti la possibilità di scegliere. Nelle prossime settimane, queste opzioni saranno attive anche su Facebook. Il gruppo ha lavorato con esperti indipendenti per capire "come dare maggior controllo e consapevolezza alle persone e contribuire cosi' a creare un'esperienza piu' positiva" e al contempo ha finanziato ricerche indipendenti sul tema dell'esperienza delle persone nell'utilizzo di Instagram e su come migliorare le policy e i prodotti.