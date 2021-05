Le reels di Instagram passano da 30 a 60 secondi

AGI - Da martedì Instagram darà il via a un test in diversi Paesi, tra i quali l’Italia, per estendere la durata dei reels a 60 secondi: il doppio della durata attuale. Per chi usa la piattaforma in modo professionale, saranno lanciati nei prossimi mesi alcuni aggiornamenti degli Insight per aiutare i creatori di contenuti e le imprese a vedere e valutare meglio i propri risultati su Instagram su Reels e Live.

Per quanto riguarda Reels, saranno introdotte nuove metriche come il numero di riproduzioni, di account raggiunti, di like, di commenti, di contenuti salvati e di condivisioni. Per le Dirette saranno resi disponibili il numero di account raggiunti, il picco di visualizzazioni, i commenti e le condivisioni. Queste metriche saranno, inoltre, incluse negli Insight dell’account, così da fornire un quadro più ampio di come Reels e le Dirette Instagram possono influire sulla prestazioni di un account nel tempo.

Nei prossimi mesi saranno resi disponibili all’interno degli Insight anche nuove opzioni temporali preimpostate per l’analisi dei contenuti, espandendo le statistiche oltre gli ultimi 7 e 30 giorni. Inizieremo anche a supportare gli Insight sul desktop.