Le fotocamere degli smartphone OnePlus monteranno tecnologia Hasselblad

AGI - OnePlus e Hasselblad hanno annunciato una partnership triennale per lo sviluppo di fotocamere per smartphone. Dopo quella di Huawei con Leica è la seconda importante collaborazione tra un marchio iconico della fotografia e un produttore di smartphone.

Il primo frutto di questa collaborazione sarà montato sulla serie OnePlus 9 che verrà presentata al pubblico il 23 marzo.

OnePlus ha annunciato anche un piano di investimento triennale di oltre 150 milioni di dollari nel settore delle fotocamere per smartphone.

Da 80 anni Hasselblad è un pioniere della tecnologia delle fotocamere ad alte prestazioni ed è ad oggi riconosciuta come leader mondiale nel settore degli obiettivi e delle fotocamere digitali di medio formato. I suoi prodotti sono stati scelti dai più grandi fotografi di tutto il mondo, catturando alcune delle immagini più iconiche della storia, compresi i primi passi dell'uomo sulla Luna.

La partnership con OnePlus partirà dai miglioramenti del software che includono la sintonizzazione del colore e la calibrazione dei sensori. Sviluppata a quattro mani da OnePlus e Hasselblad, la Natural Color Calibration with Hasselblad mira a portare colori più precisi e naturali alle foto scattate con le fotocamere degli smartphone.

La nuova Hasselblad Pro Mode porta per la prima volta la calibrazione del sensore di Hasselblad, leader nella sua categoria, su uno smartphone e consente per i fotografi professionisti, con la possibilità di regolare ISO, messa a fuoco, tempi di esposizione, bilanciamento del bianco e altro ancora oltre all'utilizzo del formato RAW a 12 bit.

Oltre a sviluppare insieme ad Hasselblad la Hasselblad Camera for Mobile per i suoi futuri smartphone, OnePlus sta lavorando ad una strategia triennale con un investimento da 150 milioni di dollari che include: lo sviluppo di quattro laboratori di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, la creazione di una fotocamera panoramica con un campo visivo di 140 gradi, la tecnologia T-lens per una messa a fuoco fulminea nella fotocamera frontale e una lente a forma libera che elimina la distorsione dei bordi nelle foto ultra-wide.