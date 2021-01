Lo smartphone di fascia media Redmi Note 9T monta due sim 5G

AGI - Connettività 5G su due schede SIM contemporaneamente e più antenne, per connessioni veloci anche in condizioni di congestione del traffico. Tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel con sensore di profondità da 2 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel.

Queste in sintesi le caratteristiche principali di Redmi Note 9T 5G, nuovo smartphone di fascia media lanciato da Xiaomi. La compagnia di Pechino, terzo produttore mondiale di smartphone (secondo i dati di ottobre 2020, con 46,5 milioni di smartphone, il 42% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ha superato Apple) ha presentato anche lo smartphone entry level Redmi 9T e i nuovi dispositivi dell'ecosistema Xiaomi: Mi Smart Clock e Mi 360° Home Security Camera 2K Pro.

Terza azienda di smartphone del mondo

“Xioami è attualmente la terza più grande azienda di smartphone del mondo -ha detto in apertura Abi Go, Head of Product Marketing di Xiaomi”. A proposito della serie Redmi Note 9, lanciata lo scorso anno, ha sottolineato come sia “stata apprezzata da 20 milioni di utenti”.

Il 5G per tutti

Ma la chiave che dà un po’ il senso di questo lancio sta forse qui. “Rendere la tecnologia più recente accessibile a tutti”. E la tecnologia che tutti vogliono è il 5G, “23 volte più veloce” di una connessione 4G. Un esempio? Per scaricare un film di due ore con il 4G ci vogliono pochi minuti, “con il 5G bastano pochi secondi”.

Alla ricerca dello scatto perfetto

Non solo 5G, la sfida del futuro (in tempi di distanziamento obbligatorio ancora di più) è nella creatività, in casa e fuori. Per questo il Redmi Note 9T 5G è equipaggiato con una una tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel. Obiettivo è fa sentire anche gli utenti meno esperti dei veri e propri fotografi professionisti, consentendo una migliore qualità dell'immagine e un'elaborazione più rapida, mentre i suoi strumenti di creatività - come Night, Pro + RAW, HDR e la modalità Ritratto - permettono agli utenti di catturare lo scatto perfetto, indipendentemente dalle circostanze.

Quando arriva

Redmi Note 9T è disponibile (nella versione 4GB+64GB) dal 25 gennaio al prezzo di 269,90 euro. La configurazione da 4GB+128GB sarà invece disponibile su mi.com e presso Mi Store Italia al prezzo di 299,90 euro.

La webcam con l'intelligenza artificiale

Durante l'evento sono stati presentati anche due nuovi dispositivi dell'ecosistema Xiaomi: Mi Smart Clock e Mi 360 Home Security Camera 2K Pro. Il primo è una sveglia smart, con touchscreen a colori da 3,97 pollici che visualizza orario, meteo, calendario e può fare da cornice digitale. La webcam di sicurezza adotta invece un algoritmo di rilevamento umano per individuare le sagome e tenere informati gli utenti tramite messaggi automatici. Grazie ai doppi microfoni e alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, supporta una comunicazione bidirezionale. Mi Smart Clock e Mi 360° Home Security Camera 2K Pro sono disponibili in Italia a partire da marzo entrambi al prezzo di 59,99 euro.