Google è down. Gmail, YouTube e Drive non funzionano

AGI - I servizi di Google risultano bloccati in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca sono disponibili ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso di Mountain View risultano non funzionanti. Secondo Down Detector, Discord risulta avere problemi da almeno le ore 13 italiane.