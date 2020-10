Il Mate 40 Pro di Huawei è disponibile in Italia. Ecco quanto costa

AGI - Il Mate 40 Pro, il nuovo flagship Huawei, è acquistabile in Italia anche nei negozi di elettronica di consumo, operatori e Amazon.it, a 1.249 euro.

“Con il Mate 40 Pro e tutti i nuovi dispositivi dell’ecosistema che stiamo rendendo disponibili in Italia, vogliamo offrire ai nostri consumatori il meglio della tecnologia, non solo nell’ambito degli smartphone, ma anche audio e wearable. L’azienda dimostra così, ancora una volta, di mantenere l’impegno intrapreso verso gli utenti, proponendo un ecosistema di prodotti che racchiudono le tecnologie più all’avanguardia e il massimo dell’integrazione, per una vita tutti i giorni più semplice e più interconnessa, senza soluzione di continuità’’ ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG.

Il Mate 40 Pro è infatti alimentato dal SoC Kirin 9000 integrato a 5nm al mondo, pienamente predisposto per il 5G. Come in tutti gli smartphone della Mate Series il comparto fotografico è progettato e realizzato in partnership con Leica e monta i sistemi di Dual Cine Cameras e Dual Ultra Wide Cameras sia sulla camera frontale che su quella posteriore.

Privo dei Google Service, monta Huawei Mobile Services e la AppGallery con Petal Search, un widget di ricerca che permette di accedere a tutto l’elenco di applicazioni.