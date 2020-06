I portatili Samsung tornano in Italia

Samsung torna nel mercato italiano dei personal computer con tre portatili di fascia alta: Galaxy Book S con tecnologia Intel, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion. L'arrivo sul sito samsung.com e presso i negozi, online e offline, delle principali insegne di elettronica di consumo è fissato al 30 giugno 2020. con prezzi che vanno dai 1.229 euro di Galaxy Book S ai 1.429 di Galaxy Book Ion e ai 1.699 di Galaxy Book Flex.

Galaxy Book S

Galaxy Book S punta al risparmio emergetico: il processore Intel Core di nuova generazione con Intel Hybrid Technology offre piena compatibilità con le applicazioni Windows 10, bilancia i processi ad alte prestazioni durante l’utilizzo e riduce il consumo della batteria quando non è in uso. La batteria che può durare fino a 17 ore e offre fino a 512 GB di spazio di archiviazione e pesa 950 grammi. Lo spessore massimo è di 11,8 mm grazie al design senza ventole e a conchiglia che permette di avere un’ottima stabilità sia con il dispositivo aperto sulla scrivania che tenendolo sulle gambe. Per chi preferisce stare all’aria aperta durante il lavoro, la modalità Outdoor di Galaxy Book S consente di aumentare istantaneamente la luminosità a 600 nit semplicemente premendo due tasti. Lo schermo luminoso supporta anche le interazioni touch.

Grazie alla partnership con Microsoft, inoltre, è possibile utilizzare il proprio dispositivo Android preferito sul PC Windows. La funzionalità Collegamento Windows di Microsoft permette di sincronizzare il dispositivo mobile per ricevere notifiche e messaggi, copiare e incollare contenuti e trasferire foto da un dispositivo all’altro.

Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion

Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion sono dotati del primo display QLED al mondo su un computer portatile. Entrambi offrono la funzionalità Wireless Power Share di Samsung che consente anche di ricaricare smartphone, gli auricolari wireless Galaxy Buds o dispositivi indossabili compatibili con lo standard Qi attraverso il touchpad del laptop. Sono dotati di processori Intel Core di decima generazione.

Galaxy Book Ion ha una struttura a conchiglia ultraleggera in magnesio ed è spesso 12,9 mm per un peso di meno di un chilogrammo. Galaxy Book Flex è progettato per gestire attività più impegnative, dalla scrittura di righe di codice alla realizzazione di creazioni artistiche. La cerniera a 360 gradi di Galaxy Book Flex consente di utilizzare il dispositivo sia come tablet che come PC.