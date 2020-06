Satispay è scaricabile dalla app gallery di Huawei

Su AppGallery di Huawei arriva Satispay, l'applicazione per i pagamenti digitali e la gestione quotidiana delle finanze. Si va ad aggiungere alle altre app bancarie come Relax Banking Mobile, myCartaBCC, Bancaperta già disponibili per HMS, il sistema di servizi che sostituisce i Google Mobile Service sui device sottoposti al bando della Casa Bianca e li affianca in quelli su cui è permesso il funzionamento delle app di Google, tra cui il P30 Pro 2020, nuova edizione - con nessuna novità sostanziale - del best seller della casa cinese.

Huawei, che nello sviluppo di app per la sua gallery ha investito tre miliardi di dollari, tra cui 10 milioni in Italia, continua a lavorare per rendere disponibili sui suoi smartphone e talblet le app più cercate, ma soprattutto utili per la vita mobile.

Ad oggi, oltre 60.000 app sono già integrate con HMS Core, molte delle quelli però, destinate al mercato cinese. Gli utenti mensili attivi, dichiara l'azienda, sono 420 milioni, di cui 26 milioni in Europa. Tutte le app disponibili su AppGallery, assicura, sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma "a dimostrazione della volontà di Huawei di voler costruire una piattaforma aperta, al contempo sicura e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e la sicurezza dei propri utenti offrendo un'esperienza unica e intelligente".

Che cosa è Satispay

Satispay, con i suoi 1,1 milione di utenti, rendendo possibile il passaggio di denaro tra amici, il pagamento in esercizi commerciali fisici e online e, in generale, la gestione del denaro e le incombenze quotidiane che richiedono un trasferimento di denaro. Da oggi è attiva, ad esempio, sulla serie P40, su Mate Xs, su Mate 30 e sugli ultimi Y5P e Y6P.

Satispay è un network di pagamento che funziona con un’applicazione Mobile: consente di effettuare pagamenti con lo smartphone con addebito diretto sul conto corrente, pratica per i pagamenti di tutti i giorni, come gli scambi di denaro tra amici e parenti o il pagamento di un caffè al bar.

Per utliizzare il servizio si scarica l’app sul proprio smartphone, ci si registra, inserendo i dati identificativi e l’IBAN del proprio conto corrente. Una volta iscritti e impostata la somma prepagata di cui si desidera disporre su Satispay, è possibile scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica e pagare presso esercenti fisici e online convenzionati.