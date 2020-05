L'ecosistema di Honor, dallo smartphone allo spazzolino da denti

Honor, privata dei Gms al pari di Huawei (di cui è uno spin-off, ormai da qualche anno indipendente almeno in termini di marketing), sta creando quell'ecosistema di prodotti che almeno in alcuni mercati dovrebbero aiutare a costituire un'alternativa al mondo Google. L'obiettivo, ovviamente, è farlo attraverso l'Iot e per questo ha lanciato un nuovo portfolio di prodotti che va dallo smartphone allo spazzolino da denti.

In una prima fase MagicBook Pro, ViewPad 6, Router 3, Vision X1 e una suite di dispositivi per la casa intelligenti sono destinati alla Cina continentale, ma ci sono prodotti che arriveranno anche in Europa.

Magicbook Pro e ViewPad 6

La serie MagicBook è stata progettata per giovani professionisti e studenti che cercano caratteristiche e funzionalità superiori ad un prezzo accessibile con imtegrtato l'abbonamento di 1 anno a Microsoft 365 Personal.

MagicBook Pro da 16,1 pollici ha un rapporto schermo/corpo del 90%, è alimentato da un processore Intel Core i7-10510U di decima generazione e dalla scheda grafica NVIDIA GeForce MX350​

ViewPad 6 monta il processore Kirin 985 5G SoC e supporta la connettività Wi-Fi 6+, display FullView 2K, ed è compatibile con Magic-Pencil. Sarà disponibile nei mercati esteri a partire da giugno.

Router 3 e Vision

Wi-Fi 6 è la prossima generazione di tecnologia Wi-Fi e Router 3 sarà il primo router Honor ad adottare questo ultimo standard Wi-Fi che permette agli utenti di usufruire di velocità più elevate. Composto da un chipset Wi-Fi 6+ e da una CPU Gigahome Dual-core da 1,2 GHz, può raggiungere una maggiore larghezza di banda, velocità più elevate e un minore consumo energetico. Promette velocità fino a 3.000 Mbps di throughput su una banda a 2,4Ghz e una banda a 5Ghz. Router 3 supporta anche la tecnologia multiutente OFDMA per connessioni dirette ad una serie di dispositivi che garantiranno una maggiore stabilità e un migliore streaming dei dati con una bassa latenza. HONOR Router 3 sarà disponibile sul mercato estero a partire da luglio.

Lo smart screen Vision X1 è una smart TV dotata di un assistente intelligente e può essere controllata da altri dispositivi Honor. È disponibile nelle versioni da 65, 55, 50 pollici e 50 pollici.

Smart home

Choice include una gamma completa di prodotti smart che coprono il sistema home, lo sport, l'intrattenimento, la tecnologia e i viaggi. Gli auricolari TWS Earbuds X1, hanno una durata della batteria fino a 24 ore.

Smart Vacuum Cleaner è uno strumento di pulizia alimentato da un motore da 350W 100.000 giri/min con una batteria che dura fino a 65 minuti. È inoltre dotato di un sistema di pulizia a sterilizzazione a raggi ultravioletti per eliminare efficacemente i batteri su diverse superfici.

Il moltiplicatore d'aria e l'umidificatore per sfuggire al caldo e a rimanere al fresco, mentre la lampada da tavolo, lo spazzolino da denti elettronico e lo Smart Kettle sono dotati di una serie di impostazioni intelligenti e saranno disponibili nei mercati esteri a partire da giugno.