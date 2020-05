Il portatile Asus ZenBook Flip 14, pensato per il multitasking

“Multitasking” è la parola che racchiude al meglio questi ultimi anni, sia per quanto riguarda il mondo lavorativo, sia per la vita di tutti i giorni. Il dividersi fra gli impegni quotidiani, la voglia di relax, le deadline da rispettare e le task da portare a termine a volte possono sembrare un’impresa.

Per questo asus ha rinnovato il suo portatile convertibile da 14 pollici ZenBook Flip (UM462), alimentato da un processore AMD e con una Cerniera ErgoLift 360 gradi che adopera un'azione di apertura senza scatti per sostenere il display in modo sicuro in qualsiasi angolazione. Questo permette a ZenBook Flip 14 di essere utilizzato in modalità laptop, tablet, in stand o in posizione tenda - o qualsiasi altro grado di apertura – garantendo la massima versatilità. Il meccanismo della cerniera, costruito interamente in metallo, è testato su 20.000 cicli di apertura/chiusura. Per mantenere alto il comfort durante la digitazione, la cerniera ErgoLift solleva e inclina contemporaneamente la tastiera quando il laptop viene aperto oltre i 135°.

ZenBook Flip 14 è dotato di NumberPad, alternativa alla mancanza di un tastierino numerico dedicato sui portatili di piccole dimensioni. Nell'uso quotidiano, NumberPad si rivela un touchpad per Windows rivestito in vetro con supporto multi-gesture. Un tocco dell'icona NumberPad sul touchpad lo trasforma in una tastiera illuminata a LED con un layout per l'inserimento dei dati.

ZenBook Flip 14 è dotato anche di una telecamera IR per un rapido accesso biometrico. La webcam si trova in alto – la posizione preferita dagli utenti – nonostante le cornici ultra-sottili. Pur essendo soggetta a una riduzione di dimensioni, la telecamera è dotata di un obiettivo a 4 elementi, supporta Asus Pen e Windows Ink,

Soddisfa inoltre il severo standard militare MIL-STD-810G per la solidità e la durata dei materiali, sottoponendosi a test per garantirne il corretto funzionamento in ambienti difficili, tra cui altitudini, temperature e umidità estreme. È dotato di processore AMD Ryzen serie 3000 e fino a 16GB di RAM.

ASUS ZenBook Filp 14 (UM462) è disponibile con un prezzo consigliato al pubblico a partire da 749 euro​.