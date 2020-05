Sui nuovi MacBook Pro la memoria è raddoppiata

Oggi Apple ha aggiornato MacBook Pro 13" con la nuova Magic Keyboard e il doppio dello spazio di archiviazione per tutte le configurazioni standard.

La nuova linea offre anche processori di decima generazione con prestazioni grafiche fino all’80% più veloci e 16GB di memoria a 3733MHz di serie su alcune configurazioni. Ai processori quad-core si aggiunge il display Retina da 13", Touch Bar e Touch ID, altoparlanti stereo, batteria ad alta capacità a partire da 1.529 euro.

La nuova Magic Keyboard è stata prima introdotta su MacBook Pro 16" e poi aggiunta a marzo su MacBook Air. La Magic Keyboard ha tasti con meccanismo a forbice ridisegnato ed escursione di 1 mm, per scrivere in modo più comodo e stabile. Inoltre i tasti freccia a T capovolta sono più facili da trovare, per esempio mentre si lavora a un foglio di calcolo o quando si gioca. La Magic Keyboard ha anche un tasto Esc fisico oltre a Touch Bar e Touch ID.

Lo spazio di archiviazione partendo da 256GB standard fino a 1TB e ai processori di decima generazione con Turbo Boost fino a 4,1GHz si accompagna la scheda grafica Intel Iris Plus Graphics integrata per l’editing di video 4K, rendering più veloci e giochi più fluidi rispetto alla generazione precedente.

Ora alcuni modelli hanno 16GB di memoria a 3733MHz di serie personalizzabile a 32GB

Il design unibody in alluminio è disponibile in grigio siderale e color argento con un peso di meno di 1,4 kg, Il chip Apple T2 Security, la seconda generazione del processore progettato da Apple, che verifica che il software caricato all’avvio del sistema non sia stato manomesso e fornisce la crittografia in tempo reale di tutti i dati archiviati sull’unità SSD.