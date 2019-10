Fortnite è già tornato (con tante novità)

Credits: YouTube

Il buco nero di Fortnite è durato pochissimo. Poco più di 24 ore. Il videogioco più popolare al mondo è tornato con il "Capitolo 2", la novità che molti aspettavano e che sostituisce l'escamotage trovato da Epic Games per tenere tutti gli appassionati con il fiato in sospeso in attesa di capire cosa sarebbe successo. Sì, perché trovarsi davanti a una pagina scura in cui tutto è stato risucchiato, mappe e personaggi compresi, e non saper più come giocare o andare avanti, non è solo stato un mod diverso per raccontarsi. È stata una trovata di marketing assai geniale che ha generato una chiacchiera continua sui social e sulle pagine dei giornali, cartacei e online, di tutto il mondo.

Ma i creatori hanno deciso di seguire alla lettera il famoso detto che dice: "Ogni scherzo è bello quando dura poco". Verso alle 10 di ieri, notte fonda negli Usa (altra scelta non banale) la voragine è stata prima sostituita dall’annuncio che suggeriva di scaricare un nuovo aggiornamento, e dopo dalla possibilità di poter tornare a giocare. Una piccola introduzione, poche parole di testo, raccontano come il giocatore sia riuscito a fermare la distruzione dell'universo all'ultimo momento. Un breve stop determinato anche da una questione economica visto che durante quello stop nessuno ha "comprato" o versato soldi per continuare a divertirsi.

Su YouTube e altre piattaforme online, poco dopo, sono stati condivisi i trailer che raccontano questo "sequel" con le sue novità principali: una innovativa ambientazione che ha già stuzzicato la curiosità dei giocatori e le nuove funzioni, compresa la possibilità di potenziare le proprie armi, annunciate sul sito ufficiale del gioco. Come un bazooka speciale che serve a curare in una maniera non proprio convenzionale o un lanciarazzi particolarmente potente.

Com'è la nuova mappa

"Un'isola nuovissima con 13 nuove località". Questa è la descrizione della stessa Epic Games. Un'isola che sembra più selvaggia, misteriosa e meno ricca di insediamenti umani. Con un'aggiunta importante: la possibilità di vivere l'esperienza di un "gioco acquatico". Ma gli utenti hanno accolto in maniera positiva la presenza di laghi e montagne, di un faro e di un ambiente più difficile da domare. Con la componente marina ha prendersi la scena. Sul Guardian, ad esempio, è stato raccontato come sia possibile dedicarsi ad attività come il nuoto e la pesca, oltre che usare le imbarcazioni per muoversi lungo tutto il territorio. Non tutti i centri sono nuovi. Alcuni come Pleasant Park e Salty Springs, molto apprezzati, sono ancora presenti.

Fortnite Chapter 2 Official Map (Named Locations) pic.twitter.com/2g7RfQQth2 — Fortnite Funny (@FortniteFunny) October 15, 2019

"In poco tempo abbiamo già fatto una nuotata in una piscina termale, siamo saliti su una barca a motore, abbiamo trovato una canna da pesca e visto un faro su un litorale distante. Abbiamo notato che anche le modalità Playground e Creative sono state aggiornate" scrivono sul giornale britannico.

In uno dei nuovi trailer, per la modalità battaglia, è stata rivelata anche una nuova gamma di armi e un nuovo sistema di premiazione in cui i giocatori ricevono medaglie per svolgere compiti precisi come, ad esempio, riuscire a entrare nella lista dei 50 sopravvissuti. In più sono state implementate diverse modalità per poter festeggiare i propri successi, da soli o insieme ad altri appassionati di Fortnite. Un bell'incentivo per riprendere a giocare.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it