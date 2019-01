Si chiama Scout il robot di Amazon per le piccole consegne

Amazon Amazon Scout

Si chiama Scout il robot blu a sei ruote che consegna i piccoli pacchi di Amazon. L'azienda lo sta testando in un quartiere della Contea di Snohomish, Washington, durante le ore diurne dei giorni feriali. Scout ha le dimensioni di un piccolo frigorifero e ha sei ruote, grazie alle quali si muove sulle strade aderendo al marciapiede. I robot di Amazon sono simili a quelli che Starship Technologies, una startup di robotica, ha introdotto nel 2016 per effettuare consegne in poche città americane ed europee. Non è chiaro se gli scout siano in grado di attraversare aree urbane più densamente popolate.

