Le edizioni speciali della Jeep per gli 80 anni del marchio

AGI - Edizioni speciali per il marchio Jeep che compie 80 anni nel 2021. La sua avventura comincia, infatti, nel 1941, con la produzione della "Willys MB", il primo veicolo 4x4 prodotto in serie. Con i festeggiamenti per il suo ottavo decennio, Jeep entra in una nuova fase, nel 2020 ha avviato, infatti, il processo di elettrificazione, lanciando le nuove Renegade 4xe e Compass 4xe, i primi due modelli con tecnologia plug-in hybrid disponibili in Europa. Primi veicoli Jeep caratterizzati dal logo 4xe, rappresentano il percorso del brand verso la mobilita' sostenibile ed offrono "emissioni zero" quando si guida in modalità elettrica.

In Europa, i festeggiamenti per l'80 anniversario si protrarranno per tutto il 2021 con una serie di eventi dedicati. Il primo appuntamento si è svolto oggi con la web conference di presentazione delle nuove edizioni speciali "80 Anniversario" che rendono omaggio sia agli otto decenni del marchio sia a una consolidata tradizione Jeep: risale infatti al 1966 la creazione della prima serie speciale con l'obiettivo di celebrare un compleanno o un traguardo raggiunto. Protagonista del 2021 è, quindi, la serie speciale "80 Anniversario", la gamma celebrativa declinata sui modelli Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator.

Già da questo mese sono disponibili in concessionaria i primi due modelli di questa serie speciale: la Renegade e la Wrangler. Invece le serie speciali "80 Anniversario" di Compass e Gladiator saranno disponibili a partire dalla primavera. Sono Suv molto diversi tra loro, ma tutti con un look condiviso come il badge "80th"; i sedili rivestiti in tessuto a rombi o in pelle nera con cuciture tungsteno e logo "80th"; i particolari neri lucidi negli interni; la targhetta con logo su sedili e tappetini; e infine i cerchi in lega dedicati.

Inoltre, i nuovi modelli Jeep in edizione speciale "80 Anniversario" sono dotati di motorizzazioni termiche e ibride plug-in, contenuti tecnologici e sistemi di sicurezza di ultima generazione. Tra i nuovi contenuti hi-tech si segnalano il touchscreen da 8,4 a 10,1 pollici, radio DAB e navigatore con integrazione per smartphone e servizi UconnectTM, il pacchetto LED completo e la nuova schermata "Dal 1941" per il sistema di infotainment.

Proprio la serie speciale "80 Anniversario" sarà, inoltre, la prima versione della Nuova Compass MY 2021 a debuttare sul mercato quando il nuovo modello sara' ufficialmente lanciato nel corso dell'anno. Tra le altre novita' nell'anno dell'ottantesimo compleanno, il nuovo programma "Jeep Wave", con servizi esclusivi e un pacchetto speciale di vantaggi, disponibile da gennaio sulle serie speciali "80 Anniversario" e su tutti i modelli Jeep MY 2021 acquistati.

I principali vantaggi di Jeep Wave includono i primi due tagliandi entro 24 mesi dall'acquisto, nell'ambito dei due anni di manutenzione programmata Easy Care, l'assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il Servizio Clienti prioritario fornito dal Call Center Jeep, dedicato e multi-lingue e l'accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del marchio. Gia' attivo in Italia e nei principali mercati europei, sara' esteso agli altri mercati nei prossimi mesi.