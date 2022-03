Il murales dei bigliettini nel Padiglione dell’Ucraina tra le immagini simbolo della chiusura dell'Expo

AGI - Migliaia di bigliettini colorati appiccicati ai muri del Padiglione dell’Ucraina lasciati dai visitatori e recanti messaggi di solidarietà alla popolazione devastata dalla guerra. Anche queste rimarranno tra le immagini più iconiche dell’Esposizione universale di Dubai, a poche ore dalla chiusura dei cancelli, il 31 marzo. Il Padiglione dell’Ucraina è tra quelli più visitati dallo scoppio del conflitto con la Russia e moltissime sono le visite di personalità straniere in segno di sostegno. Intanto, come riportato dalla stampa emiratina, dopo l’invasione russa del 24 febbraio scorso, per i circa 40 lavoratori del Padiglione bloccati a Dubai dallo scoppio del conflitto, si presenta l’incognita di un ritorno a casa praticamente impossibile o quanto meno un ricongiungimento con le famiglie.