il padiglione italia celebra le donne nelle scienze con aspen institute e fondazione bracco

AGI - Rimuovere le barriere. Abbattere gli stereotipi. Accorciare le distanze tra l’educazione delle ragazze e le materie STEM, quelle che spesso garantiscono un accesso più facile al lavoro e contribuiscono in modo importante alla crescita sociale. In occasione dell’International Day of Women and Girls in Science celebrato anche a Expo 2020 Dubai, Aspen Institute Italia e Fondazione Bracco hanno organizzato in modalità ibrida la Conferenza Internazionale Mind the STEM Gap con due forum a cui hanno partecipato numerosi speaker dì levatura Italiana e internazionale.

“Formare le ragazze nelle competenze scientifiche è sempre più importante e necessario affinché le donne siano protagoniste della ripartenza e del futuro” ha detto il ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti volata a Dubai per l’occasione “Abbiamo bisogno del talento delle donne in tutti i settori, anche nella scienza”. Il ministro dell’Educazione Patrizio Bianchi collegato in remoto ha sottolineato il valore trasversale delle Stem da incentivare sin dal ciclo primario, mentre il ministro dell’Universita’ e della Ricerca Cristina Messa ha sottolineato l’arrivo di fondi su questo fronte con il Pnrr.

L’incontro ha visto la partecipazione di Diana Bracco, Presidente di Bracco Foundation e B20 Women Empowerment Ambassador; Elena Zambon, Vice Chairman di Aspen Institute Italia; il commissario Paolo Glisenti; Alberto Quadrio Curzio, Presidente Emerito dell’Accademia Nazionale dei Lincei; Rana Dajani, Presidente della Society for Advancement of Science and Technology in the Arab world; Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR; Eleonora Dondossola, Faculty at the MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas; STEM Expert, EAU; Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer, ESA; Gaela Bernini, Secretario Generale di Bracco Foundation; Marta Dassù, Senior Advisor European Affairs, Aspen Institute Itali; la rappresentante speciale Ue per il Sahel, Emanuela Del Re.

La giornata ha conosciuto anche passi concreti sul tema del women’s empowerment. La fondazione Bracco ha sottolineato che solo il 33% dei ricercatori al mondo è costituito da donne, un numero che deve essere aumentato e a cui guarda anche il manifesto ‘Mind the Stem Gap’ ideato e presentato oggi al Padiglione. Dall’uso del linguaggio quotidiano nel trattare le tematiche legate alla parità dì genere alla lotta agli stereotipi, il Manifesto intende promuovere una riflessione allargata nella società su queste tematiche.

Nell’occasione Aspen Institute Italia ha lanciato 10 Borse di studio per donne residenti nel Mezzogiorno d’Italia che serviranno come finanziamento per frequentare corsi di laurea Stem. L’Istituto supporterà finanziariamente anche una Early Fellowship dell’OWSD (Organization for Women in Science for the Developing World), del Programma Unesco per una candidata donna che abbia completato il Phd in materie Stem e che consentirà alla prescelta di poter lavorare in un laboratorio collocato nel suo Paese di origine.