Al Padiglione Italia il futuro del turismo in tempi di pandemia, all’insegna della fiducia

AGI - Se nel 2019 il contributo del turismo al PIL italiano era pari al 13%, la percentuale è scesa al 7% dopo la pandemia. A livello mondiale, il settore ha visto un calo del 73% nel 2020 e il fondo è stato toccato ad aprile con un tonfo del -97%. È in questo scenario che il Padiglione Italia di Dubai ha ospitato oggi il forum “Nuove frontiere del turismo sostenibile”, radunando rappresentanti delle istituzioni ed esperti internazionali, nell’intento, come ha sottolineato il ministro del Turismo massimo Garavaglia, di riportare la fiducia nel settore: “L'esperienza ci ha mostrato che la vaccinazione, i certificati e i protocolli di sicurezza sono elementi chiave". “Il sistema di protezione implementato in Italia ha reso possibile sciare anche in zona arancione. Dobbiamo tornare a una vita normale nonostante il Covid.” E durante un incontro con la stampa a margine dell’evento ha anche aggiunto: “l’Italia e’ uno dei Paesi piu’ sicuri ma una comunicazione ossessiva danneggia il sitema-Paese”.

Alessandra Priante, Director Regional Department of Europe at World Tourism Organization, ha puntato a sua volta l’accento sull’importanza della comunicazione a livello internazionale con “protocolli sicuri, misure semplici, coordinazione e una comunicazione chiara.”

Armando Brunini, CEO Aeroporti di Milano – SEA ha presentato il caso dell’hub aeroportuale milanese come esempio di interscambio internazionale sicuro e sostenibile che punta all’obiettivo “zero emissioni” entro il 2030, anche attraverso la collaborazione con alcuni dei maggiori protagonisti del settore energetico, come Eni e SNAM, con cui si studiano rispettivamente voli con carburanti ecologici e un impianto di produzione di idrogeno a Malpensa.

Rossella Carrara, Vice President Corporate Relations and Sustainability, Costa Crociere, ha puntato l’accento sull’esperienza turistica, orientata sempre piu’ sull’unicità e sulla scoperta della cultura locale, in accordo anche con i dieci punti del Manifesto sviluppato dall’azienda.

Carlo d’Asaro Biondo, CEO Noovle, e Quang Ngo Dinh, CEO Olivetti, hanno sottolineato le straordinarie opportunità legate alle tecnologie nel settore turistico, dall'analisi dei dati alle soluzioni IoT. Opportunità che possono essere ulteriormente sviluppate quali alleate sia della valorizzazione del patrimonio artistico che della sicurezza del viaggiatore. Renzo Iorio, CEO & Director General NUGO, Ferrovie dello Stato, ha ricordato invece l’attenzione verso la sostenibilità della rete ferroviaria italiana che punta anche sull’elettrificazione.

L’evento ha visto la partecipazione di Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and SMEs, Issam Kazim, CEO Dubai Tourism and Commerce Marketing, Saood Abdulaziz Al Hosani, sottosegretario dell’Abu Dhabi Department of Culture & Tourism, Hamza Mustafa, COO of P&O Marinas (DP World), Paul Griffiths, CEO Dubai Airports, Tony Douglas, CEO Etihad, Giorgio Palmucci, President ENIT, Lāth Carlson – Executive Director, Museum of the Future, Patrizia Lombardi, President of the Italian Universities Network for Sustainable Development, Rosalaura Romeo, Mountain Partnership Secretariat officer, Yuri Basilicò, Va’ Sentiero, con la partecipazione speciale dell’altleta Vittorio Brumotti, noto anche in tv per le sue acrobatiche esibizioini ciclistiche.