Gli Emirati Arabi sono primo Paese al mondo a ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni e mezzo

AGI - Secondo l’agenzia di stampa nazionale Wam, il benessere sociale e il sostegno all’economia sono all’origine della misura che riguarda gli statali

Il governo degli Emirati Arabi Uniti adotterà una nuova settimana lavorativa di quattro giorni e mezzo, in vigore dal 1° gennaio 2022, con un weekend che si estende dal venerdì pomeriggio fino alla domenica inclusa, che ad oggi è di fatto il primo giorno della settimana lavorativa.

Secondo la nota diffusa dall'agenzia di stampa nazionale Wam, la misura è applicata agli enti del governo federale e prevede nuovi orari di lavoro: i giorni lavorativi andranno dal lunedì al giovedì, con inizio alle 7:30 fino alle 15:30 e il venerdì dalle 7:30 alle 12:00. La decisione è stata assunta dall'Autorità federale per le risorse umane del governo a seguito di benchmark completi e studi di fattibilità che riflettono i potenziali impatti “sull'economia, sui legami sociali e familiari e sul benessere generale delle persone negli Emirati Arabi Uniti”.

Come da tradizione nel mondo islamico, il venerdì rimane giorno di preghiera dalle 13:15 e il personale del governo potrà anche scegliere di lavorare da casa o di organizzare il proprio orario di lavoro in base a un orario più flessibile. La domenica, invece, ad oggi primo giorno della settimana lavorativa, dal primo gennaio 2022 diventa festiva. Nessun dettaglio, invece, è ancora stato diffuso riguardo al settore privato e all’organizzazione della settimana scolastica, per cui si attendono chiarimenti nelle prossime ore.

Gli Emirati Arabi, primo Paese del mondo arabo a adottare il weekend del sabato e domenica, sono anche la “prima nazione al mondo a muovere nella direzione di una riduzione della settimana lavorativa rispetto ai cinque giorni, intendono aumentare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, dando al contempo impulso alla competitività economica del Paese.” La misura, infatti, vuole allineare gli Emirati Arabi ai mercati globali, consentendo alle imprese, ai mercati e alle istituzioni finanziarie del Paese di seguire in tempo reale le comunicazioni che guidano le transazioni e le attività bancarie a livello globale, facilitando legami commerciali e opportunità per le migliaia di società multinazionali e con sede negli Emirati Arabi.