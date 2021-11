ll padiglione italia a dubai candidato ai construction week awards per il medio oriente

AGI - Si conferma uno tra i primi cinque Padiglioni più visitati nell’intera Esposizione Universale, ora anche tramite un video tour a 360°. Ed è l’unico selezionato tra quelli dei Paesi partecipanti a Expo 2020 Dubai. Il Padiglione Italia compre tra i 14 candidati ai Construction Week Awards 2021 per il Medio Oriente, considerato uno dei massimi riconoscimenti per l’architettura in Medio Oriente, dopo che lo scorso settembre era già stato premiato come miglior progetto imprenditoriale dell’anno ai prestigiosi Construction Innovation Awards.

I Construction Week Awards sono uno fra i principali riconoscimenti per imprenditori e progetti edilizi che hanno plasmato il panorama dell’industria delle costruzioni in Medio Oriente. La categoria di Miglior Progetto Imprenditoriale dell’anno per il quale è candidato il Padiglione si è rivelata una delle più affollata nell’edizione di quest’anno, con la presentazione di oltre 20 nomination, fra cui sono state selezionate le 14 in corsa per il premio.

Intanto, proprio in questi giorni, il Padiglione ha messo a disposizione un particolare strumento per permettere a chiunque di vistarlo virtualmente, con un virtual tour a 360° del percorso espositivo e delle installazioni appena pubblicato online da Expo Dubai. Riprese in altissima risoluzione permettono ora di attraversare tutto il percorso metro dopo metro e di entrare nella grande e ariosa struttura aperta all’esterno, sovrastata dai tre scafi tricolore che ne costituiscono la copertura.